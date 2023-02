Boxe: O’Shaquie Foster bate Rey Vargas para reivindicar o título dos penas WBC

Aamericano O’Shaquie Foster foi proclamado Conselho Mundial de Boxe (WBC) campeão superpluma na noite de sábado, vencendo o mexicano rei vargas por decisão unânime em luta realizada no Alamodome em San Antonio, Texas.

Os placares deram a vitória ao Fomentar com pontuações de 116-112, 117-111 e 119-109.

Fomentarque quebrou a invencibilidade do mexicano, agora soma 20 vitórias, sendo 11 por nocaute, e apenas duas derrotas. aipor sua vez, segue com 36 vitórias, 22 delas por nocaute, e uma derrota.

Como O’Shaquie Foster venceu a luta contra Rey Vargas

ai marcou distância desde o primeiro round com uma esquerda reta que seu oponente esquivou graças à velocidade e ao bom trabalho de pés.

O texano mostrou sua habilidade de entrar, bater e sair, o que causou até ai para escorregar e mandá-lo para a tela no segundo turno.

ai ferir Fomentarde socos curvos no terceiro, e em uma troca de socos o mexicano levou uma cabeçada que abriu sua sobrancelha esquerda.

Contando com sua mobilidade, o americano dominou a partir da quarta rodada. Na quinta, foi especialmente forte na repetição de uppercuts de esquerda.

No sexto assalto, o americano manteve o domínio, já que seus socos avermelharam a maçã do rosto do olho direito do adversário, que começou a se desesperar com a falta de contundência de seus ataques.

Quebrado, ai tentou com moscas e ganchos de direita que se perdiam no ar, lutando mesmo na sétima e oitava.

Apesar do inchaço em ambos os olhos, ai bravamente foi em busca de um soco que causasse Fomentar vacilar, mas seu desespero foi acentuado pelos constantes erros de tiro de seus socos.

Entrando na 10ª rodada, Fomentar mostrou sua grande condição física e inteligência para moldar a luta ao seu estilo.

Sabendo que ele estava perdendo no placar, ai saiu no dia 11 para buscar o nocaute, mas Fomentar não se esquivou e respondeu com um gancho de esquerda eficaz que balançou a cabeça do mexicano, que teve que recuar.

O americano sobreviveu à rodada final contra um fisicamente diminuído rei vargaspara selar uma exibição brilhante que o levou à vitória.