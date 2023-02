Boxe: revanche Jake Paul vs Tommy Fury? YouTuber faz demanda digna após perder invencibilidade

Jake Paul perdeu sua invencibilidade, no entanto, o mundo do boxe mostrou respeito a ele após sua derrota por decisão dividida para Tommy Fury no domingo na luta principal do evento que chamou muito a atenção na Arábia Saudita. No entanto, longe de lamentar, à sua maneira, o famoso YouTuber não hesitou em pedir uma revanche.

“Todo respeito a Tommy, ele ganhou, julgue-me pelas minhas vitórias, julgue-me pelas minhas derrotas.” Paul disse minutos após a luta. “Eu voltarei. Acho que merecemos essa revanche. Foi uma grande luta, uma luta acirrada.”

Jake Paul grava vídeo após derrota para Fury: “Bem, merda”TW/@betrcombat

Jake Paul reconheceu sua derrota contra Tommy Fury?

Independente do resultado, a relação entre Paul e Fury mudou, já que o respeito de ambos os lados foi demonstrado ao final da luta, em que trocaram palavras de admiração. A luta foi espetacular, o YouTuber de 26 anos foi aplaudido pelos fãs em Arábia Saudita e conseguiu mandar o rival para a lona na oitava e última rodada.

“Não sei se concordo com os juízes. Eu consegui uma rodada de 10-8 duas vezes, então é o que é. Isso é boxe”, disse Paul. “Olha, eu já ganhei na vida cara, já ganhei de todas as formas. Tenho uma família incrível, amigos incríveis, ética de trabalho incrível e fui mais longe do que jamais pensei que faria e além.”

Jake Paul promete se tornar “Campeão do Mundo” depois que a luta contra Tommy Fury for confirmadaLAPRESSE

A humildade incomum de Jake Paul após sua derrota

Quanto a irmão de Tyson Fury, de forma atípica, mostrou sua emoção após a vitória, com lágrimas nos olhos denotando que aquele havia sido o triunfo mais importante de sua carreira. Sobre a revanche, o boxeador britânico aceitou o desafio do rival.

Por fim, apesar da derrota, Jake Paul aproveitou para agradecer aos organizadores da luta neste país do oriente médio.

“Bem, merda. Eu nunca pensei que teria que fazer um desses vídeos, mas merda acontece, eu acho.” Paulo disse. “Este ainda é o melhor trabalho do mundo. Obrigado a todos pelo apoio. Este foi um evento incrível. E eu voltarei. Não se preocupe, primo.”