Boxe: Shane Mosley acha que Jake Paul pode se tornar um campeão mundial

Fvermes campeão de boxe Shane Mosley jogou seu peso para trás Jake Paul e suas ambições no esporte antes da luta do americano contra Tommy Fury.

Mosley é tricampeão mundial e treinou com Paulo na preparação para a luta com AnEsonGib em 2020 e é por isso que ele confia tanto no jovem de 26 anos que fez seu nome nas redes sociais e no YouTube.

Mosley lenda do boxe derrotada Oscar de la hoya duas vezes durante sua carreira e foi nomeado o lutador do ano em 1998. Ele falou sobre Paul durante uma entrevista ao FightHype.com.

“É uma possibilidade, porque ele tem o frame, ele tem a velocidade, ele tem o poder, ele pode precisar perder um pouco de peso, mas ele luta no cruiserweight, então talvez ele desça para o meio-pesado”, disse. Mosley disse.

“Vai ser difícil para ele em qualquer um dos pesos, uma vez que você chega a esse nível, então ele tem que trabalhar com as pessoas certas. Mas, como agora, provavelmente levará dois, três, quatro anos para estar naquela seção, naquela área. Ele ainda não chegou lá, mas se ele lutar contra as pessoas certas, talvez ele consiga.”

“Talvez ele devesse lutar Chávez Jr ou algo assim, ou ele luta com esse cara [Tommy Fury] e ele ganha, então lute Chávez Jr. Anderson Silva já lutou com ele, talvez ele devesse lutar com ele e ver o que acontece. Ele tem que subir o seu caminho, continuar subindo e do jeito que ele está agora, ele pode fazer isso.

“Do jeito que ele está treinando agora, continue treinando, continue acreditando, sim, por que não?”