Boxe: Tim Bradley está convencido de que Dmitry Bivol vencerá Artur Beterbiev em uma potencial luta de unificação

Oot de todas as lutas que podem surgir em 2023, a luta de unificação dos meio-pesados ​​entre Dmitry Bivol e Artur Beterbiev deve estar entre os mais emocionantes. Com 19-0, 19 KOs em seu currículo, o lutador de Montreal realmente se tornou uma ameaça na divisão. Antes que Dmitry Bivol possivelmente lute contra Canelo Alvarez em uma categoria de peso diferente, ele precisa primeiro acertar as contas e dizer ao mundo que é o melhor meio-pesado do mundo. Uma luta de unificação que reuniria todos os cinturões existentes para a conquista.

Bivol (21-0, 11KOs) está longe de ouvir o nível de domínio que Beterbiev mostrou em todas as suas lutas, mas o analista da ESPN Tim Bradley ainda coloca o russo como o grande favorito. Bradley está convencido de que Dmitry Bivol não tem rival na divisão, apesar de tudo o que vimos de Beterbiev até agora. Atualmente temos uma situação muito parecida com o que está acontecendo com os Pesos Pesados. Beterbiev é agora o campeão IBF/WBC/WBO na divisão Oight Heavyweight. Bivol só tem o cinturão WBA mas é tão importante quanto os demais. O detalhamento de Bradley sobre como seria essa luta é interessante de ler.

Poderia Bivol derrotar Beterbiev?

Isso é o que Bradley disse na ESPN: “Bivol vai vencer essa luta. Não há dúvida. Quero dizer, você viu quantos tiros [Beterbiev] foi atingido? Ele foi atingido com combinações. E Bivol pode fazer isso a noite toda. E quando eles brigarem, ou se brigarem, não se surpreenda se vir Bivol passar para Beterbiev, porque se Yarde pode passar para Beterbiev, não há dúvida de que Bivol vai passar para Beterbiev. E ele vai empurrá-lo de volta. E ele também vai lutar contra ele com o pé atrás – sem dúvida. Então, já estou avisando, o Bivol vai ser o campeão indiscutível deste ano. Essa foi a minha grande previsão para [2023]que Bivol conquistará todos esses títulos e destronará aquele homem.”