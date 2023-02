Boxe: Tommy Fury chama: ‘Jake Paul está saindo da luta em uma ambulância’

Tommy Fury prometeu bater Jake Paulfora e “o prendeu cedo”, avisando o YouTuber que ele o “machucaria seriamente”.

No final deste mês, uma batalha muito esperada entre Paul, 26, e Fury, 23, acontecerá em Arábia Saudita.

Os amargos rivais já tiveram lutas agendadas canceladas, mas agora devem se enfrentar depois que os dois campos aprovaram a disputa de animosidade.

Antes de os dois se encontrarem em 26 de fevereiro em Riad, Fury fez um aviso ameaçador ao “Criança Problema“, mesmo dizendo que iria mandá-lo para o hospital.

“Minha mensagem para Jake Paul é boa sorte e espero que você tenha treinado e espero que tenha uma ambulância na discagem rápida porque você vai precisar”, disse ele. TMZ Esportes.

“Em três semanas, terei minha chance. Não quero pegar as duas mãos, quero ensinar esse homem. Vou levá-lo para as trincheiras e ele se afogará. Não há como ele durar oito rodadas em o anel comigo”, continuou ele.

“Eu me vejo afastando ele cedo, do jeito que estou socando na academia, o que estou fazendo com as pessoas na academia. Não tem jeito. Quando os tiros acertarem, ele vai cair. Ele não vai se levantar ”, acrescentou Fury.

Há sangue ruim entre os dois lutadores

Paul “não estava em seu nível”, de acordo com Fury, e ele achava que sua reputação estava sendo ‘arrastada pela lama’ por associação com seu oponente.

Eles tiveram que ser mantidos separados para o confronto promocional da batalha que se aproximava. Segue-se o uso de Paul do nascimento do bebê de Fury para zombar de seu próximo oponente.

Em uma postagem no Instagram da última segunda-feira, a ex-estrela de Love Island e Molly-Mae Hague compartilharam uma preciosa foto em preto e branco de seu recém-nascido.

A maioria das pessoas não ficou surpresa com a notícia porque Jake já havia vazado, mas ele atiçou ainda mais as chamas comentando sobre o post mais recente dela. Bem a tempo de ver seu pai ser nocauteado”, respondeu ele.

Depois de enfrentar lutadores anteriores do UFC, um ex-jogador da NBA e um YouTuber, Paul tentará manter seu recorde perfeito contra um boxeador profissional pela primeira vez.

Quando calçou as luvas pela última vez, em abril do ano passado, Fury derrotou Daniel Bociansky.