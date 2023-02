Boxe: Tommy Fury derrota Jake Paul: bate recorde de invencibilidade e cala a boca

EUuma luta que correu melhor do que o esperado, Tommy Fury derrotado Jake Paul por decisão dividida em uma luta de oito rounds dos pesos-médios.

No final, o boxeador venceu o youtuber. Com mais técnica, melhor caminhada no ringue e mais armas, Fúria conseguiu impor-se a Paul, que imediatamente pediu a validação da cláusula de revanche.

No primeiro round a luta foi muito suja, os dois lutadores se abraçaram muito, mais que um round de estudo foi um episódio de não dar socos.

Nas próximas duas rodadas, Fúria passou a tomar a iniciativa da luta com o jab, depois liberou o direito de manter Paulo na baía. O americano parecia desfalcado e queria finalizar a luta com um soco.

A luta estava ficando muito suja para os dois lutadores. Na quinta rodada, o árbitro Heitor Afu não aguentava mais e tirou um ponto de Paulo para dar socos de coelho. Na sexta rodada quem sofreu foi o Furyo árbitro tirou um ponto por agarrar Paulo constantemente.

Chegou o último round, muitos achavam que a luta não passaria do terceiro, mas os dois boxeadores mostraram boa resistência. Paul começou melhor, sabia que as cartas não iam favorecer ele, jogou tudo que tinha e com a mão direita mandou

Fúria para a tela.

Fury se levantou do chão, ele não estava em más condições, pelo contrário, ele se levantou e passou por cima de seu inimigo. No final os dois pugilistas acabaram muito cansados. O público os aplaudiu de pé.

As cartas dos juízes são: 75-74 Paul, 76-73 Fury, 76-73 Fury. Tommy Fury derrotou Jake Paul por decisão dividida.

Jake Paul quer uma revanche

Havia uma cláusula de revanche no contrato que Jake Paul tomará imediatamente para se vingar de Tom Fury.

Fury agradeceu a torcida e comentou que se eles quiserem uma segunda luta contra Paul ele ficaria feliz em atender.

“Nos últimos dois anos e meio, isso é tudo que consumiu minha vida. Quebrei a costela, tive acesso negado (aos Estados Unidos) e todos pensaram que eu estava correndo de medo. Hoje à noite, eu faço meu próprio legado. Eu sou Tommy Fury.”

“Durante esses dois anos e meioEu tive um sonho, tive uma visão de que venceria essa luta, e ninguém acreditou em mim. Agora posso me levantar e todos podem tomar nota. No meu primeiro evento principal, aos 23 anos, eu tinha o mundo em mim. Eu tinha pressão sobre meus ombros e consegui”.

Jake Paul disse que ficou satisfeito com seu desempenho e está ansioso para enfrentar Fury pela segunda vez.

“Todo respeito a Tommy. Ele ganhou. Não me julgue pelas minhas vitórias, me julgue pelas minhas derrotas. Eu voltarei. Acho que merecemos essa revanche”, disse Paul. “Foi uma grande luta, uma luta acirrada. Não sei se concordo com os juízes. É o que é, isso é boxe. E eu já ganhei na vida, cara. Eu já ganhei de todas as formas.”

“Sinceramente, me senti sem graça. Eu fiquei muito doente duas vezes neste acampamento, machuquei meu braço”, continuou ele, com vaias chegando. “Não foi minha melhor atuação, mas perdi. Não estou dando desculpas, só estou dizendo que não foi minha melhor performance, me senti um pouco sem graça. Nós vamos voltar e pegar aquele W.”