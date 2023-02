Boxe: Tommy Fury em sua próxima luta com Jake Paul: ‘Ele teria sorte se sobrevivesse a quatro rodadas lá’

Adepois de não terem conseguido se encontrar dentro de um ringue depois de combinarem duas lutas entre eles, parece que Jake Paul e Tommy Fury finalmente resolverá toda a conversa entre os dois em uma luta de boxe marcada para 26 de fevereiro de 2023 em Riyadh, Arábia Saudita.

As duas primeiras lutas tiveram que ser canceladas devido a Tommy Fury não podendo comparecer, a primeira em dezembro de 2021, quando quebrou algumas costelas durante o camp de treinamento, para depois concordar em lutar em agosto, mas desistindo mais uma vez devido a problemas com o visto no Estados Unidos.

Tommy Fury quer resolver sua briga com Jake Paul dentro do ringue

Agora, Fúria diz que acabou Jake Paul e vai finalizá-lo em sua luta de boxe de oito rodadas definida para um catchweight de 185 libras.

“A única coisa que pode estragar tudo agora é Jake Paul, porque estou em forma, estou em forma, estou pronto, estou pronto e estou pronto para este homem”, disse Fury ao The New York Post em uma entrevista esta semana.

Fúria de Tyson meio-irmão também expressou que o som mais doce que seus ouvidos estão ouvindo é ele e Jake Paul entrando em um ringue no dia 26 de fevereiro, quando quer colocar um monte de coisas para dormir.

“Muitas pessoas estão dizendo que vai ser um 50/50, bem, sintonize a noite e você verá como é o 50/50. Não dou nenhuma chance a Jake Paul, e ele’ Teria sorte se sobrevivesse a quatro rodadas lá.”

Tommy Fury recentemente se tornou pai

Tommy Fury foi pai pela primeira vez nos últimos dias, fato que não ficou de fora da rivalidade com Jake Paul.

O YouTube A estrela aproveitou para comentar em uma foto do Instagram, que o bebê tinha acabado de chegar a tempo de ver o papai levar um nocaute.