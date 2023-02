Boxe: Tommy Fury empurra Jake Paul durante a pesagem

Tommy Fury e Jake Paul finalmente vão se enfrentar no boxe ringue no domingo e a pesagem final aconteceu no sábado, quase terminando em briga.

Como era de se esperar, houve uma guerra de palavras entre Tyson Furymeio-irmão de e o YouTuber que virou boxeador, mas depois aumentou quando Fúria empurrou Paulo no palco.

Nesse ponto, a segurança rapidamente interveio e os separou, o que significa que os fãs agora terão que esperar até domingo para que os dois se reúnam.

O que Tommy Fury e Jake Paul disseram durante a conversa fiada?

Ambos os lutadores estavam confiantes e cheios de insultos durante a conversa fiada pré-luta.

“Amanhã à noite seu tempo acabou, Jake Paul não será mais boxe”, Fúria disse.

“Vou acabar com esse homem em quatro rounds.

“Você vai ver porque nosso sobrenome é Fúriaporque somos os melhores lutando para viver, essa é a razão.”

Jake Paul respondeu e chamou seu oponente por jogar para as câmeras.

“Ele está agindo no palco”, Paulo disse.

“Este boxeador profissional está caindo, cara. Fácil. Simples.

“Estou pronto, calmo, tranquilo e controlado. É isso que eu faço.

“Ele nunca esteve em um momento como aquele. Ele está tremendo, você pode ver os nervos correndo por seu sistema. Ele não consegue parar de se mover.

“Eu sou tranquilo, sou um verdadeiro assassino, não preciso fazer toda essa merda de atuação.

“Eu sou um cachorro de verdade, é assim que eu faço.”

Quando e onde você pode assistir Jake Paul vs Tommy Fury?

A dupla agora está pronta para ir, depois Fúria pesava 184,5 libras e Paulo a 183,6 lb.

O Luta Jake Paul vs Tommy Fury acontecerá no domingo em Riade, na Arábia Saudita, a partir das 14:00 ET para quem está na costa leste dos EUA, onde a luta entre Paulo e Fúria será transmitido pela ESPN+.

É uma luta pay-per-view, então quem quiser assistir ao vivo no ESPN+ tem que pagar 49,99 dólares.