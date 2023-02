Boxe: Tommy Fury: O que vem depois de derrotar Jake Paul?

EUna luta de boxe mais esperada do domingo na Arábia Saudita, Tommy Furyderrotou o controverso YouTuber Jaque Paulo.

A luta estava marcada para dois anos, mas do Tommy problemas de saúde e problemas de visto nos EUA forçaram dois adiamentos da luta.

Os dois terminaram sua briga respeitosamente depois de se envolverem em dois anos de conversa fiada, com Jake twittando: “Não me julgue por minhas vitórias, julgue-me por minhas derrotas. Parabéns a Tommy, sua equipe e sua família. Obrigado a todos que sintonizaram. Arábia Saudita, obrigado também. Estarei de volta.”

Jake tinha entrado no ringue com uma cláusula de revanche se tommy teve sucesso na vitória, e o Youtuber que virou boxeador pressionava para usar a provisão, apesar de “levar no queixo”.

O que vem a seguir para Tommy Fury?

tommy paul e Jake Paul tem outros objetivos em mente além de uma futura revanche das personalidades.

O ilha do amor estrela deve lutar KSI, de acordo com o pai de Tommy Fury João Fúria, que convocou a luta mesmo que não esteja na programação e provavelmente vai passar algum tempo com sua filha recém-nascida Bambi Fúria que nasceu apenas três semanas antes da luta na Arábia Saudita.

João reconheceu a além das luvas que os irmãos de Tommy colocaram muita pressão sobre ele para ter sucesso e expressaram seu desejo de ver o boxeador Fury mais jovem enfrentar KSI se o Jake Paul revanche é adiada.