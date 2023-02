Boxe: Treinador de Leigh Wood justifica jogar a toalha durante luta contra Mauricio Lara

EUo mundo do boxe de hoje, é um tanto incomum para uma luta, especialmente uma com um campeonato mundial em jogo, terminar com o canto do boxeador jogando a toalha. Isso aconteceu no último final de semana na luta pelo Associação Mundial de Boxecinturão dos penas entre o desafiante mexicano Maurício “Bronco” Lara e campeão britânico Leigh Wood.

Durante a sétima rodada, em que o boxeador mexicano teve um domínio claro e seu adversário apareceu indefeso, o treinador do agora ex-campeão mundial, Ben Davisonresolveu jogar a toalha, o que é sinal de rendição.

Por que Ben Davison jogou a toalha?

Poucos dias depois de digerir a decisão, Davison não se arrepende de ter jogado a toalha e explicou seus motivos em seu canal no YouTube, dizendo que sempre cuida de seus segurança do protegidoe que ele percebeu que ele estava em perigo.

“A pergunta que passava pela minha cabeça era: ‘Ele pode se defender?‘”, disse Davison. “Se ficarmos na frente de alguém e contarmos até dez, é muito tempo para ficar na frente de alguém se você não pode se defender.”

O momento chave na luta Wood vs. Lara?

Segundos antes a luta foi interrompidaLara derrubou Wood com um golpe letal de sua mão esquerda que atingiu o queixo do boxeador europeu, e embora Wood tenha conseguido se levantar antes que a contagem de dez terminasse, ele definitivamente não parecia estar em boa forma, e ele não levantou as mãos ao ser atacado por seu oponente.

“Mauricio Lara estava logo atrás do árbitro“, disse Davison. “Se o árbitro tivesse se afastado, eu não tinha certeza de que (Leigh Wood) seria capaz de se defender, e esse é um risco que não estava disposto a correr. Eu entendo que foi uma grande luta e uma luta pelo título mundial.”