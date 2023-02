Boxe: Tyson Fury acha que Tommy Fury pode derrotar Jake Paul enquanto ele está bêbado

Salguém precisa contar Tyson e Tommy Fury o que aconteceu com oponentes que ficam muito convencidos com Jake Paul à frente de uma nova luta. Embora Tommy seja o primeiro boxeador profissional com quem luta em sua carreira, Jake Paul não pode ser subestimado. Analistas profissionais do esporte já analisaram a habilidade do Youtuber e confirmaram que ele é realmente um boxeador legítimo. Isso não é como irmão Logan Paul’s falta de estratégia para lutar contra Floyd Mayweather. Jake realmente estuda o movimento e o boxe com determinação. Seu objetivo é um dia ter a chance de um título e ele finalmente o encontrou.

Uma vitória de Jake Paul significa que ele poderá realmente se considerar dentro do ranking profissional. Mas Tyson e Tommy Fury estão muito confiantes antes de Luta de domingo na Arábia Saudita. Durante o media day antes da luta, Tommy falou sobre seu irmão Tyson e sua previsão para essa luta. O exemplo que ele usou parece exagerado, mas Tyson Fury diria 100% uma declaração selvagem como a que Tommy Fyury revelou que disse. Jake mantém sua estratégia antes da luta de provocar seu oponente o máximo que puder com qualquer truque do livro.

Dez litros de cerveja para Tommy Fury

A essa altura, é difícil definir quem vai dominar a luta, pois Jake Paul ganhou o benefício da dúvida em suas lutas anteriores, principalmente contra Anderson Silva. Isso é o que Tommy Fury disse: “Eu conversei com Tyson algumas semanas atrás e ele me disse ao telefone: ‘Não há como esse cara morar com você.’ E ele me viu lutar boxe na academia. Ele viu minhas lutas, tudo. Ele disse: ‘Sou o campeão mundial dos pesos pesados. O que eu não sei sobre boxe não vale a pena saber. Esse cara não pode viver com você.’ Na verdade, ele disse que eu poderia tomar dez litros de cerveja na noite anterior e ainda vencê-lo.