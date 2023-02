Boxe: Tyson Fury aposta $ 120.000 que seu irmão Tommy Fury nocauteia Jake Paul

Aé a luta entre Tommy Fury e Jake Paul abordagens, mais pessoas entram na conversa sobre quem eles acreditam que vencerá essa luta, bem sei que foi Tyson Fury, do Tommy irmão, que compartilhou seus pensamentos e até colocou seu dinheiro onde está sua boca.

Tyson Fury garante que Tommy Fury vencerá por nocaute

Fury garantiu que seu irmão vai nocautear Jake Paul antes que as oito rodadas terminem em Arábia Saudita neste domingo, acrescentando que colocou $ 100.000 libras esterlinas nesse resultado, que acaba se convertendo em quase $ 120.000 dólares.

“Tommy nocauteia 90 por cento das pessoas com quem luta ou pelo menos as derruba, então ele é um perfurador muito forte e Jake Paul descobrirá isso amanhã. Eu tenho 100 racks nele para uma paralisação dentro da distância, então se ele perder, também perco 100 sacos. Estou com ele em 3 a 1”, reconheceu o campeão dos pesos pesados ​​para a iFL TV.

Em caso Fúria de Tyson certo, isso daria a ele um $ 360.000 dólares dia de pagamento, mas vamos olhar para as probabilidades.

Quantos nocautes Tommy Fury e Jake Paul tiveram em suas carreiras?

Desde que se profissionalizou, Tommy Fury venceu três de suas oito lutas dentro da distância, enquanto Jake Paul garantiu um nocaute em quatro de suas seis vitórias profissionais.

“Eu sei que Tommy vai nocauteá-lo. O que é um pouco estúpido é que vejo todos esses especialistas e boxeadores profissionais escolhendo Jake Paul em vez de Tommy. Eu fico tipo, ‘O que diabos esses caras estão assistindo?’, porque Tommy vai com certeza derrubá-lo. Acho que Tommy pode tirá-lo de lá a qualquer momento. Definitivamente, será dentro da distância e não será um trabalho de pontos com certeza. Tommy vence por nocaute “, acrescentou Fury.