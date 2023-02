Boxe: Tyson Fury insulta Anthony Joshua por se recusar a lutar com ele: ‘Ele está morto para mim’

Anthony Joshua está atualmente no caminho de volta à redenção depois de perder todos os seus cinturões contra Oleksandr Usyk com revanche incluída. Até o final do ano passado, AJ ainda estava lambendo suas feridas e provavelmente não se sentia bem o suficiente para lutar contra Tyson Fury agora mesmo. Fury tinha acabado de vencer outra luta e queria voltar ao ringue o mais rápido possível. Essa possibilidade com Joshua se apresentou, mas o lutador mais jovem acabou não optando por lutar. Fury está pronto para lutar contra qualquer um que ele possa colocar suas gloces, desde que estejamos falando de boxe.

Em uma entrevista recente com Bíblia do Esporte, Tyson Fury ofereceu uma atualização sobre seus planos para 2023, mas ele desprezou completamente Anthony Joshua. Para oferecer mais contexto, o promotor Eddie Hearn disse publicamente que Anthony Joshua lutaria contra Tyson Fury em seguida, mas apenas se ele vencesse seu próximo oponente. Anthony Joshua está escalado para lutar contra Jermaine Franklin em 1º de abril. Os dois pesos pesados ​​estão lutando em Londres. Hearn está convencido de que seu pivô estaria aberto para enfrentar Fury, mas a reação do campeão foi bem clara. Além disso, Fury revelou que só lutaria com Ngannou se sua luta com Usyk não acontece, mas dentro de uma jaula.

Diss de Fury para Anthony Joshua

Depois de insultar Josué, Tyson Fury revelou que iria lutar Ngannou mas apenas com luvas de quatro onças. Isso é o que ele disse bíblia do esporte: “Eu nem [want to] vá mais lá. Finalizado. Sem interesse em nenhum AJ questões. Zero. O homem está morto aos meus olhos. Não há nenhum negócio entre eu e ele a ser feito. Finalizado. De 2017 até, não importa quanto tempo, 2022 – tentando fazer uma luta. Então, não está acontecendo.

“Minha oferta para Ngannou está na mesa. Como eu disse, se o Usyk não lutar, estarei procurando fazer o Ngannou lutar. Vou fazer um acordo de duas lutas no ringue e no cage. Eu nunca pedi para ele lutar no ringue de boxe. Eu sempre disse a gaiola. O negócio era gaiola, luvas de quatro onças – Vamos deixar rolar. Em um ringue de boxe seria uma luta sem sentido. Seria como eu lutando contra alguém na academia local – academia de musculação. Mas em uma gaiola com quatro luvas uma vez, tudo pode acontecer.”