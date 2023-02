Boxe: Tyson Fury oferece uma atualização desanimadora sobre luta com Oleksandr Usyk: ‘Não sei de nada’

Tyson Fury e Oleksandr Usyk estão provocando o mundo inteiro com sua luta em potencial há meses. Depois que o peso pesado ucraniano derrotou Anthony Joshua duas vezes pela maioria dos cinturões, houve uma provocação dos dois homens mais malvados do planeta possivelmente entrando no ringue. Na verdade, Oleksandr Usyk continua enviando sinais confusos para Fury por meio de postagens no Instagram, onde ele provoca o inglês. Mas a realidade é que Fury supera quase todos os outros lutadores do planeta e lutar com ele é praticamente uma batalha perdida antes de começar. Poucas pessoas no mundo ousam entrar no ringue com Fury pensando que vão vencer.

A maioria dos que concordam em lutar sabe que derrotar um homem tão velho com esse nível de habilidade no boxe é praticamente impossível. Por exemplo, Deontay Wilder sabia que tinha uma chance porque ele é indiscutivelmente o perfurador mais forte do mundo, um nocauteador. Mas ele sabia que não colocar Fury para dormir provavelmente significaria que ele perderia a luta. Isso é exatamente o que aconteceu. Embora Usyk seja muito rápido e tenha feito Anthony Joshua parecer um amador, ele sabe que lutar contra Tyson Fury é algo completamente diferente. Com isso em mente, é óbvio que qualquer boxeador paralisaria as negociações.

Fury ainda não sabe nada sobre uma oferta da Usyk

Apesar dos primeiros relatos de negociações indo bem em dezembro, a verdade é que Tyson Fury ainda não recebeu uma oferta séria da promoção de Oleksandr Usyk. Recentemente, Fury foi um convidado no Beyond Radio e falou sobre a potencial luta de unificação contra Usyk. Os fãs não vão gostar do que ele disse: “As negociações para a luta com Usyk ainda estão em andamento. Só conversa e nenhuma entrega. Não sei nada sobre isso agora. Veremos. Mas a partir de hoje, eu nem sequer tive uma oferta de ninguém para fazer uma luta.”

Tudo aponta para um cenário diferente para os dois lutadores, que provavelmente terão que entrar em lutas obrigatórias para manter o rodízio dentro da categoria o mais ativo possível. Essa luta de unificação parece distante agora, mas definitivamente não é impossível. Quem sabe o que Usyk está exigindo que não consiga que ambas as promoções cheguem a um acordo. O que podemos dizer é que essa é a luta que todo mundo quer ver dentro dos Pesados. Qualquer outra coisa certamente será divertida de assistir, mas não tão interessante quanto esta.