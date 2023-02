Boxe: Um boxeador dos EUA vomita no ringue após receber um soco tremendo, perdendo por nocaute

Marquez Greer, lutador que nunca venceu uma luta como profissional boxersomou sua 15ª derrota consecutiva ao perder por nocaute para o estreante Marquês ‘Hancho’ Williams (1-0).

Marquez Greer (0-15) perdeu 13 de suas 15 lutas no primeiro round, e fez isso novamente contra Williams.

Greer levou um tremendo soco de Williams no primeiro round que o fez dobrar os joelhos e vomitar no ringue.

A luta Greer x Williams foi interrompida

Um vídeo de Tim boxe shows Marquez Greer cuspindo o protetor bucal e vomitando no ringue após o árbitro iniciar a contagem.

“Parece que ele está vomitando, você está falando de um caso grave de indigestão”, disse um dos comentaristas.

Como ele vomitou, o árbitro interrompeu a luta de acordo com as regras do boxe e Marquês ‘Hancho’ Williams foi declarado o vencedor por KO.