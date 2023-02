BRADESCO disponibiliza quadro de EMPREGOS atualizado; confira

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Banco Bradesco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil, disponibiliza abertura de 25 vagas de empregos para profissionais em diversas especialiades no páis.

Confira abaixo as oportunidades:

Coordenador produtos (2 vagas) Osasco – SP Analista produtos sênior (1 vaga) Analista produtos pleno (1 vaga) Gerente de recuperação de créditos III (1 vaga) Aprendiz (1 vaga) Fortaleza – CE Agente negócios (3 vagas) Londrina – PR Agente negócios (1 vaga) Ibiporã – PR Agente negócios (1 vaga) Caraguatatuba – SP Agente negócios (3 vagas) São Paulo – SP Agente negócios (4 vagas) Belo Horizonte – MG Agente negócios (1 vaga) Salvador – BA Agente negócios (1 vaga) Manaus – AM Agente negócios (1 vaga) Porto Alegre – RS Agente negócios (4 vagas) Curitiba – PR

Sobre o Bradesco

Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Além da excelência em serviços, destaca-se por ser um dos melhores gestores de recursos do mercado, com resultados construídos sobre bases sustentáveis.

Nossa missão é fornecer soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros com agilidade e competência, principalmente por meio da inclusão bancária e da promoção da mobilidade social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a construção de relacionamentos duradouros. Nossa atuação está inserida e se expande continuamente, por todo o território nacional, ampliando o universo de clientes e parceiros, contemplando uma gama de diversidade que é a própria expressão da estrutura social brasileira“, diz o banco.

banco.bradesco

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Bradesco e cadastrar-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

