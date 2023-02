BRADESCO oferta vagas de EMPREGOS em várias localidades no país

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Banco Bradesco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil, oferta abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Agente de negócios Agente de negócios Aprendiz Agente de negócios Agente de negócios Gerente consignado I Aprendiz Bibliotecário Gerente assistente Professor de física Professor de matemática Data scientist I Banco de talentos – estágio Analista infraestrutura TI PL – Plataforma Cloud Analista infraestrutura TI PL – Eng. Cloud Gerente sistemas DevSecOps Analista sistemas tech lead PL Analista sistemas tech lead SR Especialista sistemas tech lead Analista sistemas qualidade SR Analista sistemas qualidade PL Especialista openshift Analista canais digitais PL Especialista arquitetura TI Analista arquitetura TI SR Analista arquitetura TI PL Gerente arquitetura TI Analista engenharia e confiabilidade sistemas SR Especialista engenharia e confiabilidade sistemas – especialista sistemas Analista sistemas DevSecOps PL Especialista Flnops Consultor organizacional III Aprendiz – Pirituba Caixa estacionamento Analista planejamento comercial PL Agente de negócios Analista sistemas DevSecOps SR Especialista sistemas DevSecOps Analista sistemas SR Analista engenharia e confiabilidade sistemas PL Escriturário Aprendiz – Pq. Novo Mundo Aprendiz – V. Sonia

Sobre o Bradesco

Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Além da excelência em serviços, destaca-se por ser um dos melhores gestores de recursos do mercado, com resultados construídos sobre bases sustentáveis.

Nossa missão é fornecer soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros com agilidade e competência, principalmente por meio da inclusão bancária e da promoção da mobilidade social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a construção de relacionamentos duradouros. Nossa atuação está inserida e se expande continuamente, por todo o território nacional, ampliando o universo de clientes e parceiros, contemplando uma gama de diversidade que é a própria expressão da estrutura social brasileira“, diz o banco.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Bradesco e cadastrar-se na função desejado.

