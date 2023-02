O Bradesco é uma instituição financeira de origem brasileira constituída na forma de sociedade anônima. Com o intuito de complementar o sucesso de sua trajetória e melhor atender a todos os seus clientes, a companhia disponibilizou um novo processo seletivo e busca por pessoas responsáveis e talentosas para trabalhar em suas unidades. Confira, a seguir.

Bradesco tem NOVAS vagas de emprego; veja regiões e funções

O Bradesco teve sua primeira unidade fundada em 1943 e através de muita dedicação, qualidade e eficiência, a empresa cresceu e se consolidou no coração do Brasil como um dos maiores bancos presentes no país. Trata-se de um dos maiores grupos financeiros com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes.

A companhia se destaca por ser um dos melhores gestores de recursos do mercado com resultados, construídos sobre a base sustentável. Para dar continuidade a sua trajetória, a empresa abriu novas oportunidades de empregos em várias regiões do Brasil.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Analis. de Infraestrutura de TI (Exclusivo PCD) – Osasco/SP;







Oportunidades de Estágio Exclusivas para PCD – Osasco/SP;







Analis. de Sistema DevSecOps (Departamento de Sistema) – Barueri/SP;







Jovem Aprendiz – BA, MT, SP, MG, RJ, RN;







Especialista de Infraestrutura de TI – São Paulo;







Coord. de Produtos – Osasco/SP;







Analista de Engenharia e Confiabilidade de Sistemas Pleno – Barueri/SP;







Analis. de Produtos Sênior – São Paulo;







Data Scientist – São Paulo.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar às vagas divulgadas, basta se cadastrar através do site 123 empregos.

