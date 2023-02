Brandon Marshall diz que Aaron Rodgers deveria ser a ‘terceira opção’ para os Jets no QB, preferiria essa escolha

Brandon Marshallantigo Jatos de Nova York wide receiver, compartilhou seus pensamentos sobre a busca da equipe por um quarterback e expressou suas preocupações com Aaron Rodgers sendo a escolha que a franquia quer seguir para a titularidade na temporada 2023, apesar de reconhecer como melhor arremessador de futebol o NFL já viu.

“Esta é a nossa oportunidade de realmente acertar e estar em posição de lutar no próximo ano. Então, você pode ir a Aaron Rodgers e sentir que vai chegar lá, certo? Mas o que vai acontecer depois do próximo ano? Eu sinto que um Derek Carr, até mesmo um Jimmy [Garoppolo]com essa defesa, com Elijah Moore usado do jeito certo e depois Garrett [Wilson]estamos preparados para os próximos cinco a sete anos”, expressou ele na linha de rádio do Super Bowl LVII.

Brandon Marshall adoraria ver este QB liderando os Jets

Brandon Marshall teve uma temporada espetacular em 2015 com os Jets e agora defende Woody Johnsono dono da equipe, a seguir seus conselhos e buscar Derek Carr antes que ele tente pousar Aaron Rodgerspois acha que o time precisa de um titular por muito tempo e não apenas uma fixação de curto prazo na posição mais importante em campo.

“Se eu fosse Woody Johnson Marshall, eu escolheria Derek Carr como meu, Jimmy G como minha segunda opção e Aaron Rodgers como minha terceira opção”, expressou Marshall.

Marshall’s maiores preocupações com Aaron Rodgers tem a idade dele e como caberia no vestiário, pois acha que alguns jogadores podem respeitá-lo, mas ainda considera Carr para se encaixar melhor, pois pode passar mais anos jogando pelo time, mesmo dizendo que já tentou essa fórmula antes com um ex-veterano embaladores quarterback e não foi uma boa jogada.

“Carr pode te levar até lá. Derek Carr é o primeiro a entrar, o último a sair. Derek Carr, ele conhece as pessoas onde elas estão. A química e a continuidade são tudo. Lembre-se, nós tentamos isso antes com Brett Favre. Nós tentamos isso, Woody. Nós conseguimos. Tentamos isso antes com Brett Favre. Derek Carr, é tudo de que precisamos. Não precisamos do melhor zagueiro. Precisamos do zagueiro certo.”