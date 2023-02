Brandon Miller do Alabama para jogar vs. USC apesar da conexão com o caso de assassinato de ex-colega de equipe

Univ. atacante do Alabama Brandon Miller é esperado para jogar na noite de quarta-feira … um dia depois que os policiais testemunharam que foi ele quem trouxe a arma que foi usada no assassinato de uma mulher em Tuscaloosa no mês passado.

O diretor atlético da escola, Greg Byrne, disse em um podcast poucas horas antes de o Tide começar a jogar contra o Univ. da Carolina do Sul que Miller fez a viagem com a equipe para Columbia, SC e está escalado para disputar o jogo.

O concurso está programado para começar às 20:00 CT.

É claro que a mudança iminente é uma surpresa para muitos … já que na terça-feira, a polícia disse que Miller tinha uma conexão com o caso de assassinato envolvendo seu ex-companheiro de equipe, Darius Miles.

Os policiais alegaram em depoimento que Miles havia contatado Miller em 1º de janeiro. 15 sobre trazer a arma de Miles, que ele havia deixado no carro de Miller no início da noite. A polícia disse que Miller finalmente chegou ao local com ele – e a arma de fogo foi usada no assassinato de um jovem de 23 anos. Jamea Harris.

Amigo de Miles, 20 anos Michael Davisé o acusado de puxar o gatilho.

Após o novo testemunho da polícia, o técnico do Alabama Nate Oats disse que Miller não estava enfrentando nenhuma punição dele ou da escola. Oats disse aos repórteres: “Brandon não teve nenhum tipo de problema nem está com nenhum tipo de problema neste caso. Local errado na hora errada.”

O advogado de Miller, em uma longa declaração divulgado na tarde de quarta-feira, disse que a arma de Miles estava no carro de Miller quando Miller foi buscar o ex-jogador de basquete do Tide … mas Miller insiste que “nunca tocou na arma, não esteve envolvido em sua troca com o Sr. Davis de forma alguma, e nunca soube que a atividade ilegal envolvendo a arma iria ocorrer.”

O advogado acrescentou: “Brandon não possui uma arma de fogo e nunca sequer manuseou uma arma de fogo. Além disso, ele não tinha conhecimento de qualquer intenção de usar qualquer arma.”

Getty Jogador de basquete do Alabama, Darius Miles, acusado de assassinato após atirar perto do campus



Miller não foi acusado de nenhum crime. Ele está cooperando totalmente com as autoridades no caso, disse seu advogado.

Enquanto isso, Miles e Davis estão enfrentando acusações de homicídio capital.