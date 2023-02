Brandon Miller, do potencial top 3 no Draft da NBA para fornecer armas para atirar

Fou o próximo Draft da NBA de 2024, após a chegada esperada de Victor Wembanyama e Scoot Henderson para a liga, muitos olhos estão voltados Brandon Miller (2002), um atacante do prestigiado programa universitário do Alabama.

Um jogador que lembra Paulo Jorge em termos de qualidades, rendimento e quem… pode ver o seu sonho desvanecer-se.

A polícia de Tuscaloosa o identificou como tendo dado uma arma a um companheiro de equipe que cometeu um assassinato.

Darius Miles, 21, outro jogador universitário do Alabama, foi preso por cometer “assassinato capital”. Ele atirou contra um carro, após discutir com um dos companheiros, atingindo uma jovem de 23 anos que acabou morrendo.

Ele trouxe a arma

De acordo com a polícia de Tuscaloosa, Moleiro supostamente forneceu a arma para Miles. Embora a extensão exata de seu envolvimento ou conhecimento do crime permaneça incerta, esse escândalo pode estar ameaçando a carreira de Miller na NBA.

Brandon Miller é um dos talentos mais notáveis ​​da safra que deve chegar à NBA na próxima temporada. Ele tem uma média de 18,7 pontos para o Crimson Tide, um time classificado em segundo lugar no ranking universitário.

Principalmente, as suas qualidades ofensivas se destacam. Ele pode chutar por cima de qualquer um, tem um bom drible e brilha no manuseio da bola.

Ninguém teve dúvidas com Miller, nos principais portais do Draft sua avaliação é de cinco estrelas em cinco possíveis.

“Ele tem um arsenal intrigante contra o aro. Ele pode atirar de diferentes maneiras graças ao seu tamanho e operar de médio alcance”, relata ‘NBADraft.net’.

Carreira segura por enquanto

Sua carreira parece estar salva, no entanto, por enquanto. Um promotor distrital disse ao Al.com que Moleiro não deve enfrentar acusações porque “não há nada que possamos acusá-lo de acordo com a lei”.

De acordo com a polícia, Miles exigiu a arma de Moleiro e disparou. Além disso, o programa universitário está ciente do que aconteceu com sua estrela e treinador Nate Oats tem apoiado ele.

“É triste. Sabíamos disso – não podemos controlar tudo o que alguém faz fora do treino.” Aveia disse.

“Ninguém sabia que isso ia acontecer.

“Os universitários estão fora, Brandon não teve nenhum tipo de problema ou está em qualquer tipo de problema neste caso. Lugar errado na hora errada.”