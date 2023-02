Brasil chocado com romance do pai de Neymar

PSG para a frente Neymar está sempre no noticiário e não apenas por causa de suas ações em campo.

Para os tablóides, o fato de o pai do jogador de futebol ter tornado público um novo relacionamento fez com que a notícia ganhasse manchetes no Brasil por ser a primeira namorada conhecida do pai de Neymar desde o divórcio.

Brasil chocado com o anúncio

No Brasil, notícias desse tipo às vezes são mais procuradas do que os sucessos dos jogadores brasileiros ou da própria seleção de futebol. Desde que Neymar se tornou um nome familiar em 2013, quando assinou contrato com Barcelonaseu status de estrela mudou e sua família e círculo íntimo se tornaram o foco da atenção da mídia.

Os ‘Tois’, grupo de amigos que acompanham o jogador, sempre foram bem conhecidos, assim como os problemas que Neymar teve em algum momento com o pai. Neymar da Silva, pai do jogador, chegou no último domingo a um camarote do Sambódromo da Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e apareceu com Mariane Bernardi Santosum romance que já se falava no Brasil.

Isso marca a primeira aparição pública de Neymar da Silva depois de se separar da talentosa jogadora do PSG, Nadine Gonçalves, há sete anos. O que agora parece saber é que essa nova relação com o pai de Neymar não é recente, pois tudo indica que teria começado em meados de 2021, com o filho dela Andrei Bernardi, que é um dos amigos do clube parisiense, sendo o responsável apresentando-os.

Pai de Neymar foi ao bloco de carnaval para ver a filha caçula, influencer Rafaella Santos. Ela saiu dançando para Acadêmicos do Salgueiro, uma Escola do Samba com sede na cidade brasileira do Rio. Com essa aparição pública, foi possível perceber a diferença de idade entre os dois, já que ele tem 58 anos, enquanto ela tem 45 anos.