Brasil quer contratar Carlo Ancelotti, mas italiano e Real Madrid decidirão em junho

Brasil estão à procura de um novo treinador e, nos últimos dois meses, estiveram na agenda de dois nomes, Carlo Ancelotti e Luis Enriquee até três com o recente surgimento de Zinedine zidane.

O favorito sempre foi o treinador do Real Madrid, que na conferência de imprensa antes da final do Mundial de Clubes foi enfático na sua resposta.

“Tenho contrato até 2024” Ancelotti declarou em sua coletiva de imprensa pré-jogo.

Ancelotti está no futebol há mais de 40 anos e sabe que o que importa são os resultados, mas também é um homem de palavra e não faz parte da sua ideologia quebrar um compromisso e muito menos sem avisar a outra parte com antecedência.

Apesar da insistência de convocações do Brasil, a primeira e única opção do técnico italiano no momento é permanecer no clube espanhol.

O Real Madrid treinador deixa claro que até ao final da época não pensa noutra coisa senão treinar Real Madrid. Aliás, ele faz parte do planejamento do clube para a próxima temporada.

Ele foi questionado e deu sua opinião sobre o que o time pode fazer para melhorar no mercado de transferências de verão.

Ancelotti está feliz em Madrid e no Real Madrid e seu próximo objetivo é voltar a ser campeão mundial com a equipe e defender os títulos da Liga dos Campeões e da LaLiga Santander conquistados em 2022.

Se ele não conseguir isso, será hora de sentar, conversar e tomar decisões. O Brasil ligou para ele, mas ele não se encontrou com eles.

O contrato não seria um obstáculo intransponível, mas até o momento nenhuma das duas partes deu sinais de querer romper o acordo antecipadamente.

Luis Enrique e Zidane, também na lista

Luis HenriqueSeu nome também está na cabeça da Federação Brasileira de Futebol desde o momento em que foi eliminado da Copa do Mundo e demitido do cargo de técnico da Espanha.

Zinedine zidane é o último nome a aparecer na lista, mas teremos que esperar para ver se ele está interessado em voltar a treinar ainda.

Declaração brasileira negando acordo

Em resposta a relatos no Brasil de que Ancelotti já havia concordado em assumir o cargo de técnico, a Confederação Brasileira de Futebol emitiu nota negando tal acordo.

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que foi divulgada na sexta-feira a notícia de que o técnico italiano do Real Madrid Carlos Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira é infundado”, diz o comunicado.

Presidente Ednaldo Rodrigues mantém as declarações feitas na quarta-feira, após o sorteio das partidas da Copa do Brasil.

Na ocasião, ele descartou as especulações e disse que o assunto está sendo tratado internamente e que o escolhido será anunciado no momento oportuno.