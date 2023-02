Brasileiros com dívidas desesperados, mas GRANDE VITÓRIA a caminho é confirmada

Um dinheiro extra pode cair muito bem para os brasileiros neste mês, não é mesmo? Atualmente, há um valor de R$ 4 bilhões esquecido em instituições financeiras que, a qualquer momento, pode ser liberado para devolução.

Trata-se do Sistema Valores a Receber, programa utilizado para designar a quantia que foi esquecida em contas-correntes ou poupança, nas instituições financeiras. Ainda, fazem parte do sistema os valores cobrados indevidamente em tarifas de crédito.

O Banco Central informou que as instituições financeiras somavam um total de R$ 8 bilhões em valores esquecidos até o ano passado. No entanto, na primeira fase de consultas, o BC disponibilizou R$ 4 bilhões para devolução aos cidadãos, restando mais R$ 4 bilhões para serem resgatados.

De onde vem o dinheiro esquecido?

A princípio, de acordo com informações do Banco Central, o dinheiro esquecido é proveniente de:

contas-correntes ou de poupanças que foram encerradas (mas que ainda tinha saldo disponível);

valores cobrados indevidamente de tarifas, parcelas ou operações de crédito;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas em cooperativas de crédito; e

Valores relacionados a consórcios encerrados que não foram sacados.

Segunda fase dos valores a receber

A saber, a segunda fase de consultas do sistema vai contar com novas informações. Portanto, quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o portal, visto que ainda pode haver uma nova quantia disponível.

Como já mencionado, novas fontes do recurso serão incluídas na 2ª etapa, sendo elas:

Tarifas que foram cobradas de forma indevida, não previstas em Termos de Compromisso assinados o BC;

Parcelas ou obrigações relativas às operações de crédito que passaram por cobrança de forma indevida;

Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga que acabaram sendo encerradas ainda com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

Entidades que estejam em liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Ademais, a segunda fase contará com algumas alterações. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Assim, o cidadão poderá solicitar o saque do dinheiro no momento da primeira consulta.

Como sacar o dinheiro esquecido?

Após efetuar a sua conta inicial no sistema Valores a Receber, é necessário sacar os valores, caso você possua quantia disponível.

Portanto, veja a seguir o passo a passo de como sacar valores a receber:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o login;

na data informada e efetue o login; Após isso, realize as consultas dos valores a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem do dinheiro esquecido;

Clique na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha.

Quando a segunda fase será liberada?

Até o momento, o sistema segue apresentando a seguinte mensagem: “temporariamente suspensa para aprimoramento”. A segunda etapa das consultas que estava prevista para ser iniciada no dia 02 de maio de 2022 foi suspensa por tempo indeterminado devido a greve dos servidores do BC. Contudo, a paralização foi encerrada há alguns meses, mas as consultas ainda não foram disponibilizadas pelo banco.