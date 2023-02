Brasileiros devem ficar atentos a golpes com ‘dinheiro esquecido’

O Banco Central (BC) continua alertando os brasileiros sobre possíveis golpes envolvendo o Sistema de Valores a Receber (SVR). A saber, este através do SVR que os cidadãos podem fazer consultas e saques ao dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras.

Embora o SVR continue temporariamente suspenso, há muitos relatos de ações de criminosos relacionadas ao sistema. Isso porque muitos brasileiros, ansiosos pelo retorno das consultas e saques, acabam caindo em golpes virtuais. E os criminosos estão criando ainda mais maneiras de aplicar golpes na população.

Por isso, todo mundo precisa ficar atento para não cair em ações de quadrilhas na internet, até porque isso é bastante frequente. Aliás, quando há alguma liberação extra ou inédita de valores expressivos, isso acaba despertando a atenção dos golpistas.

Em síntese, ainda não há prazo definido para que a população volte a consultar e sacar o dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras. Na verdade, o SVR está fora do ar desde abril do ano passado, ou seja, os brasileiros aguardam a volta dos serviços oferecidos pelo sistema há quase dez meses.

Se você for uma dessas pessoas e teme perder o dinheiro “esquecido” em bancos, não se preocupe. De acordo com o BC, a data de retorno do sistema será informada antecipadamente à população, assim como informações sobre valores de pessoas que já faleceram.

“Fique tranquilo! Você não corre o risco de perder os valores a que tem direito. Eles continuarão guardados pelas instituições financeiras, esperando que você solicite a devolução, quando as consultas ao SVR forem retomadas”, informou o BC.

Vale destacar que a segunda fase do SVR deverá liberar mais de R$ 4 bilhões para os brasileiros. E é justamente essa expectativa, com um montante financeiro muito elevado, que vem chamando a atenção de criminosos. Isso explica o aumento dos golpes virtuais para roubar dados e dinheiro dos cidadãos.

Para que você não caia em golpe algum, o BC informa que a única maneira de consultar os valores a receber é através do site do SVR.

Saiba de onde vem o dinheiro ‘esquecido’

Em 2022, o BC liberou a primeira fase de consultas e saques de valores a receber em fevereiro. A segunda fase teria início em abril, mas a greve dos servidores do BC, que durou de abril a julho do ano passado, afetou todo o calendário do sistema.

A propósito, o SVR mostra se a pessoa tem algum dinheiro a receber. Aliás, muita gente não conhecia a origem dos valores presentes em bancos e instituições financeiras e, segundo o BC, o dinheiro “esquecido” vem de:

Conta corrente ou poupança encerradas, mas que ainda tinham saldo disponível;

Valores cobrados indevidamente de tarifas, parcelas ou operações de crédito;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas em cooperativas de crédito;

Valores relacionados a consórcios encerrados que não foram sacados.

Em resumo, as pessoas que não sabem se possuem algum valor “esquecido” em instituições financeiras poderão ter uma boa surpresa neste ano.

Caso você não lembre ou mesmo não tenha conhecimento se há dinheiro em contas antigas já fechadas, aguarde por um posicionamento do Banco Central para fazer a consulta e, posteriormente, o saque dos eventuais valores.

Valores superam R$ 100 mil

Quando o BC anunciou a data das primeiras consultas, no início do ano passado, muitos brasileiros correram para fazer a conta no gov.br. A saber, este é um passo fundamental que permite a consulta e o saque do dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras.

No entanto, o sentimento de frustração dominou a população. Em suma, muitos brasileiros relataram ter recebido apenas centavos através do SVR. Como os brasileiros gostam de “rir da desgraça”, as redes sociais ficaram repletas de críticas, relatos indignados e, é claro, muitos memes.

Embora a maioria das pessoas que têm algum valor “esquecido” nos bancos seja realmente essa, de ganhar apenas centavos, essa situação não é igual para todo mundo.

De acordo com o BC, há cerca de 37 mil cidadãos que possuem valores entre R$ 10 mil e R$ 100 mil em bancos ou instituições financeiras. Isso quer dizer que muita gente ainda poderá receber valores bastante expressivos, apesar do sentimento de frustração que pairou sobre o SVR.

Isso sem contar que o saldo de outras 1,3 mil pessoas supera os R$ 100 mil, segundo o BC. Seja como for, fique ligado no Notícias Concursos para não perder nenhuma novidade sobre o assunto.