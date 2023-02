Brasileiros recebem PRESENTE INESPERADO neste mês de FEVEREIRO: está disponível o Kit Antena

No ano passado, houve o anúncio do Governo Federal sobre a implantação no Brasil da tecnologia 5G, a geração nova da internet móvel. Por causa da mudança, aqueles que ainda utilizavam antenas parabólicas precisavam trocar de equipamento pelo digital, ou seja, o Kit Antena, de forma que não tenha mais interferências com relação à qualidade da imagem e do som.

Um grupo de brasileiros, considerados de baixa renda, têm disponibilizado gratuitamente o equipamento e a instalação. Até o final do mês de janeiro, cerca de 25 mil famílias fizeram a troca, de acordo com as informações do Governo. Na matéria deste sábado (11) do Notícias Concursos, mostraremos como solicitar o Kit Antena e continuar assistindo à televisão sem problemas.

Quem tem direito ao Kit Antena?

Os equipamentos, bem como a instalação, são ofertados aos cidadãos que têm a inscrição no CadÚnico para os Programas Sociais. É preciso também residir em uma cidade com mais de 500 mil habitantes, além de ter uma antena parabólica na casa.

A coordenação da distribuição fica ao encargo do Siga Antenado (EAF – Entidade Administradora de Faixa), fazendo parceria com MCom (Ministério das Comunicações), assim como com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Os novos agendamentos estão programados, com espaço ainda na agenda dos pedidos.

Como fazer a solicitação?

Para solicitar os equipamentos, o interessado precisa acessar o endereço eletrônico sigaantenado.com.br, informando o NIS (Número de Inscrição Social) e o CPF. O pedido também pode ser feito através do telefone número 0800 729 2404.

O Kit Antena está disponível para 22 capitais, como: Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro, Vitória, Palmas, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Natal, Boa Vista, Aracaju, Campo Grande, São Luís, Maceió e Teresina. Além da garantia da qualidade da imagem e do som, os kits oferecem mais variedade de canais.