Breaking Bad: Walter White e Jesse finalmente estão de volta… em comercial vazado do Super Bowl

Breaking Bad assumiu a televisão de 2008 a 2013, abrindo caminho para outras séries de TV de drama policial de alta qualidade. Na última década, os fãs do programa ansiavam por uma reinicialização, apenas para ter atores principais Bryan Cranston e Aaron Paul dar-lhes falsas esperanças sob o disfarce do lançamento de seu co-empreendimento: Dois Homens Mezcal.

Agora seus personagens Walter White e Jesse Pinkman estão de volta de verdade. Se apenas por um minuto. empresa de chips PopCorners exibirá um anúncio durante o Super Bowl apresentando a dupla de fabricantes de medicamentos e Tuco Salamancainterpretado pelo ator Raimundo Cruz.

O comercial é feito pelo criador da série, Vince Gilligan

A mágica por trás do comercial é que ele foi escrito e dirigido pelo criador da série original, Vince Gilligan. No PopCorners comercial, Jesse Pinkman se maravilha com a mais recente mistura de Walter White: um lanche sem fritar, não frito, que ele não consegue evitar de comer.

O negociante desequilibrado Tuco Salamanca (interpretado por Raymond Cruz) dá seu selo de aprovação às fichas.

O anúncio de 60 segundos, intitulado ‘Quebrando bem’, traz os fãs de volta ao show. E ainda apresenta o trailer real que estava no lote de filmagem da Sony. Orquestrar uma breve reunião de três personagens não satisfará todos os fãs, mas ver o show voltar de uma forma tão autêntica é uma façanha em si.