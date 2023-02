Brendan Allen faz finalização chocante para finalizar Andre Muniz na luta principal do UFC Vegas 70

Brendan Allen fez uma grande declaração em sua luta principal improvisada no UFC Vegas 70 após nocautear Andre Muniz no terceiro round.

Originalmente programado como co-evento principal, os pesos médios chegaram ao topo do card depois que Nikita Krylov sofreu uma intoxicação alimentar que cancelou sua luta contra Ryan Spann. Com a chance de brilhar sob um holofote ainda mais forte, Allen aproveitou a oportunidade após exibir forte trocação antes de finalmente levar Muniz ao chão e fechar um mata-leão para finalizar o renomado especialista em jiu-jítsu brasileiro.

O fim veio aos 4:25 do terceiro round, quando Allen conquistou a maior vitória de sua carreira no UFC ao entregar a Muniz sua primeira derrota dentro do octógono.

“Muitas pessoas me enviaram tanto material de ódio e ‘você vai perder’ e isso e aquilo – para todas as pessoas que me apoiaram, obrigado do fundo do meu coração”, disse Allen depois. “Muito obrigado. A todos que duvidaram de mim, dois [middle fingers] e eu estou rindo para o banco, baby.

“Estou muito feliz por Andre ter aceitado a luta. Muito respeito por esse cara. Muito obrigado.”

Os pesos médios jogaram couro pesado desde a primeira troca, com Allen marcando Muniz com um chute forte que pareceu balançar o brasileiro brevemente antes de ele voltar ao centro da jaula. Muniz acabou revidando com um enorme direto de direita que acertou Allen no queixo, mas ele apenas passou pelo soco enquanto eles continuavam trocando golpes.

Embora Muniz não fosse tão limpo em suas combinações, ele lançava com força a cada arremesso, o que manteve Allen honesto e o impediu de realmente montar dois ou três golpes consecutivos.

Com a luta avançando para o segundo round, as trocas de pé ainda estavam equilibradas e isso levou Muniz a finalmente voltar para o grappling em busca de uma queda. Justo quando parecia que Muniz levaria a melhor, Allen rolou uma reviravolta e acabou por cima do brasileiro.

A partir daí, Allen mediu alguns socos e cotoveladas bem cronometrados enquanto procurava apenas moer Muniz na tela. Allen ainda conseguiu avançar sua posição para o controle lateral, o que lhe permitiu manter o controle com Muniz preso embaixo dele.

Com o tempo passando para a buzina final, Muniz tentou virar o jogo com um reset na terceira rodada, quando começou a soltar as mãos com mais confiança. Isso levou Allen a agarrar uma tentativa de chute e jogar Muniz no chão.

Allen avançou rapidamente para procurar um triângulo de braço e então fez a transição para as costas, onde começou a pescar o mata-leão. Muniz defendeu bem no início, mas Allen continuou ameaçando pelas costas até que finalmente enfiou o braço sob o queixo.

Uma fração de segundo depois, Allen tinha o estrangulamento assegurado e com uma careta no rosto Muniz foi forçado a bater, sofrendo uma derrota por finalização pela primeira vez em suas 28 lutas na carreira.

A vitória, sem dúvida, impulsionará Allen no ranking dos médios e agora ele tem vingança em mente por algumas derrotas anteriores ou talvez enfrentando outro oponente do top 15 após sua grande vitória no sábado.

“Estou tentando lutar contra todos nesta bruxa”, disse Allen. “Eu quero correr com Sean Strickland, vamos correr isso de volta. Chris Curtis, vamos rever isso.

“Se nenhum desses dois funcionar, vamos Jack Hermansson, deveríamos executá-lo algumas vezes, vamos oficialmente executar isso ou Dricus Du Plessis, não importa o que aconteça no próximo fim de semana [at UFC 285], você ainda está à minha frente. Vamos pegar essa merda.