Brendan Fraser sobre o diagnóstico de autismo do filho: como se tivesse levado um taco de beisebol na nuca

eua vida nem sempre foi fácil para Brendan Fraserapesar de seu sucesso como ator, e um dos momentos mais difíceis ocorreu quando seu filho Griffin foi diagnosticado com autismo.

Griffin, agora com 20 anos, tinha apenas dois anos quando foi diagnosticado com autismo, e Fraser criou Griffin ao lado de seus irmãos Holden e Leland.

Falando agora, Fraser abriu com uma entrevista comovente no momento em que descobriu sobre a condição.

A reação de Fraser ao diagnóstico de autismo

“Parecia que fui atingido por um taco de beisebol na nuca”, disse o filme disse a estrela no The Howard Stern Show.

“A primeira reação que tive foi: ‘Quero saber como consertar isso. Qual é a cura? O que isso significa?'”

“Não é assim que deveria acontecer.

“Você se culpa e pensa: ‘Minha genealogia’ ou ‘Eu fumei maconha na faculdade’.”

Divórcio

Fraser se divorciou da ex-esposa Afton Smith em 2008, e também revelou como isso mudou sua visão sobre suas prioridades, especialmente devido à condição do filho.

“Prestei mais atenção à minha vida profissional do que à pessoal”, explicou.

“Mas com Griffin, todas as apostas estão fora. Quem se importa com nossos problemas um com o outro? Isso não importa.”

A baleia

No entanto, ele também explicou que o autismo de Griffin o ajudou a entender seu papel no filme de sucesso The Whale.

“Ele não sabe o que é cinismo. Você não pode insultá-lo”, disse ele.

“Ele não pode te insultar, ele é a pessoa mais feliz e é, na minha vida e na de muitos outros, também a manifestação do amor.”