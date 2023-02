Brett Favre processa Shannon Sharpe, auditores do Mississippi em caso de difamação

Rquarterback aposentado da NFL Brett Favre entrou com ações judiciais na quinta-feira no Mississippi, acusando o auditor estadual e dois locutores esportivos nacionais de difamá-lo em discussões públicas sobre o desperdício de dinheiro do bem-estar que deveria ajudar algumas das pessoas mais pobres em um dos estados mais pobres do país.

A ação contra Auditor Shad White diz o Republicano “realizou uma campanha ultrajante na mídia de acusações maliciosas e falsas contra Brett Favre – o quarterback do Hall of Fame e filho nativo do Mississippi – em uma tentativa descarada de alavancar a atenção da mídia gerada pela celebridade de Favre para promover sua própria carreira política.”

Em um processo separado contra o ex-jogador da NFL Shannon SharpeFavre disse que Sharpe fez declarações “extremamente falsas” sobre ele no talk show da Fox Sports “Skip and Shannon: Undisputed”, incluindo que Favre “roubou dinheiro de pessoas que realmente precisavam de dinheiro”.

E em outro processo contra o jogador aposentado da NFL Pat McAfee, Favre disse que McAfee usou “falsidades ultrajantes” que incluíam chamar Favre de “ladrão” que estava “roubando pessoas pobres no Mississippi”.

Favre não enfrenta acusações criminais no escândalo do bem-estar do Mississippi, mas está entre as mais de três dúzias de pessoas ou empresas que o estado está processando para tentar recuperar o dinheiro gasto indevidamente por meio do programa de Assistência Temporária para Famílias Necessitadas.

Favre reembolsou US$ 1,1 milhão que recebeu por palestras de um grupo sem fins lucrativos que gastou o dinheiro do TANF com a aprovação do Departamento de Serviços Humanos do Mississippi. White disse que Favre nunca apareceu para fazer os discursos.

Em dezembro, o Departamento de Serviços Humanos do estado fez uma nova demanda de até US$ 5 milhões contra Favre e uma fundação esportiva universitária, dizendo que o dinheiro do bem-estar foi usado indevidamente para pagar uma arena de vôlei na alma mater de Favre, a Universidade do Sul do Mississippi.

A filha de Favre começou a jogar vôlei na universidade em 2017. A instalação de vôlei era um projeto de estimação do zagueiro aposentado, e ele prometeu liderar os esforços de arrecadação de fundos para ela. Arquivos anteriores no processo civil do estado mostram trocas de mensagens de texto entre Favre e outros sobre o direcionamento de dinheiro para a instalação de vôlei de uma organização sem fins lucrativos que tinha Departamento de Serviços Humanos contratos.

A Associated Press enviou um e-mail a um representante da McAfee e deixou mensagens telefônicas para Sharpe na quinta-feira, pedindo comentários sobre os processos por difamação. Eles não responderam imediatamente.

O processo que Favre moveu contra o auditor na quinta-feira acusa White de “atacar descaradamente e falsamente o bom nome de Favre” para ganhar atenção para si mesmo, “incluindo aparições em programas de televisão na CNN e HBO, um podcast popular da ESPN, bem como entrevistas para impressão e online mídia. Nenhum desses meios de comunicação nacionais teria prestado a menor atenção a White se ele não estivesse atacando Favre.”

Fletcher Freemanporta-voz da Brancodisse em um comunicado: “Tudo o que o Auditor White disse sobre este caso é verdade e é apoiado por anos de trabalho de auditoria pelos profissionais do Escritório do Auditor do Estado. É incompreensível que o Sr. Favre queira ter um julgamento sobre essa questão.

Freeman também disse que Favre chamou White e a equipe de auditores de mentirosos, apesar de ter reembolsado parte do dinheiro que o escritório de auditoria exigiu dele.

“Ele também alegou que os auditores são mentirosos, apesar de evidências documentais claras mostrando que ele se beneficiou de fundos mal gastos”, disse. homem livre disse. “Em vez de pagar aos litigantes de Nova York para julgar este caso, seria melhor ele reembolsar totalmente a quantia de fundos de bem-estar que deve ao estado.”