Bridgestone CONTRATA em SEIS ESTADOS

A Bridgestone, maior empresa de pneus e borracha do mundo, que é líder mundial na fabricação de pneus, produtos diversificados e soluções em mobilidade, está atrás de novos colaboradores no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de cargos disponíveis:

Almoxarife I – Campinas – SP;

Analista de Recursos Humanos e Benefícios Sênior – Camaçari – BA – Efetivo;

Assessor(a) Comercial – Brasil – São Paulo;

Assessor(a) Negócios – Pneus de Carga – Goiânia – GO – Efetivo;

Assessor(a) Negócios – Pneus de Carga (Maranhão/Piauí) – São Luís – MA – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Mafra;

Consultor (a) interno (a) Recursos Humanos | HRBP – Santo André – SP;

Consultor(a) Técnico(a) de Operações – Chapecó – SC – Efetivo;

Consultor(a) Técnico(a) de Operações – RS – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Consultor(a) Técnico de Negócios – Brasil – São Paulo;

Estagiário (a) Engenharia Industrial – Santo André – SP – Estágio;

Jovem Aprendiz – Primeiro Emprego – Camaçari – BA;

Líder de Manutenção – Santo André – SP – Efetivo;

Monitor(a) Qualidade – Santo André – SP – Efetivo;

Supervisor(a) de Produção – Santo André – SP – Efetivo;

Vendedor(a) Externo – Brasil – São Paulo – SP.

Mais sobre a Bridgestone e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a multinacional, é bom frisar que a Bridgestone conta com cerca 140 mil colaboradores ao redor do mundo. A empresa vai além de pneus para utilização em uma ampla variedade de aplicações, mas atua também nos segmentos de molas pneumáticas, produtos químicos para aplicações em construção civil, borracha industrial; e artigos desportivos, entre outros.

Além disso, os produtos da Bridgestone são vendidos em mais de 150 países em todo o mundo. No Brasil, a fabricação de pneus das marcas Bridgestone está distribuída nas unidades de Santo André (SP) e de Camaçari (BA). A companhia possui também duas fábricas de bandas de rodagem e partes de borracha para reforma de pneus, instaladas em Campinas (SP) e Mafra (SC).

