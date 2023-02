Britain Covey e sua jornada para o Super Bowl LVII

Adepois de assinar um acordo como um agente livre não draftado com o Philadelphia Eagles em julho do ano passado, Grã-Bretanha Covey não era esperado fazer um NFLlista.

Covey devolverá punts para o águias contra o Kansas City Chiefs em Super Bowl LVII no Estádio da Fazenda Estadual em Glendale, Arizona, no domingo seguinte.

O novato de 1,70 metro e 78 quilos não só ajudou os Eagles a vencer o campeonato NFCele o fez durante uma temporada fora de campo exigente e emocionante.

Em meados de março, a Grã-Bretanha e sua esposa Lia dará à luz um menino. Eles alugam um Airbnb e estão morando no coração da Filadélfia.

Covey está muito grato pela chance de competir na maior plataforma do futebol, de acordo com uma entrevista recente com Deseret.

Um dos ex-Utes jogando o Super Bowl este ano

Com o objetivo de erguer o Troféu Lombardia em 12 de fevereiro de 2023 no Arizona, vários ex-jogadores utes estão indo para o Super Bowl. No Super Bowl LVII, Alex Whittingham e a Kansas City Chiefs Campeão da AFC enfrentará Covey e o técnico do quarterback Brian Johnson.

O Britain Covey já chegou à terra prometida e pode vencer o Super Bowl nas próximas semanas. Covey retornou 33 punts para 308 jardas na temporada, 18 dos quais foram recepções justas. Ele também ganhou 206 jardas em 10 retornos iniciais.