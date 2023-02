Britney Spears está enfrentando problemas médicos muito mais complexos que ela lidera, por relatório

Britney Spears está fora da tutela de seu pai Jamie Spears há algum tempo, porém, há quem seja próximo ao A-Lister que afirma que ela está passando por uma situação bem mais delicada a ponto de quase sofrer uma intervenção .

Por causa da preocupação, pessoas próximas a ela, incluindo seu marido e o médico, queriam fazer uma intervenção para que Spears ficasse boa.

Círculo íntimo de Britney Spears estava pensando em uma intervenção

Eventualmente, a intervenção não aconteceu, no entanto, ela foi ao médico, e uma pessoa próxima a Britney falou com a Page Six sobre seu bem-estar.

A fonte mencionou “Ninguém fora do pequeno círculo de tutela sabe qual é realmente o estado médico de Britney”, disse uma fonte altamente posicionada à página seis. “Se as pessoas soubessem o estado médico real de Britney, acho que isso revelaria que seus problemas mentais são muito mais graves do que as pessoas imaginam.”

A fonte elaborou “Independentemente de sua condição mental, não é necessariamente apropriado para ela estar sob tutela. Existem maneiras menos duras de lidar com isso.”

Meios de comunicação informaram que Britney Spears quase morreu

Britney discordou completamente do que foi dito na mídia, que alegou que ela quase faleceu, isso enfureceu Spears e a motivou a gravar um vídeo no qual ela mencionou que é uma pessoa muito chata e que toma Prozac por causa de sua depressão.

Spears legendou o vídeo “Esta semana no noticiário disse que quase morri e que tenho um empresário e “médicos” !!! ‘t tem “médicos” !!! Eu tomo Prozac para depressão e é isso !!!”

Britney compartilhou sua frustração alegando que “Fico frustrado em saber que qualquer meio de comunicação diria isso !!! É pior do que uma piada cruel porque as pessoas realmente acreditam nessas coisas e em todos os meus esforços para melhorar com minha pequena rotina de oração e a terapia parece não contar para nada quando as pessoas podem dizer coisas incrivelmente erradas!!!”