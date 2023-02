Britney Spears está mergulhando em uma depressão profunda devido ao relacionamento com os filhos, segundo relatório

Britney Spears está passando por um momento difícil de acordo com um informante próximo. Ela foi vista recentemente dirigindo sozinha em Los Angeles depois que houve notícias de uma intervenção fracassada que seu círculo próximo queria encenar.

Como costuma fazer, Britney usou os vídeos do Instagram como meio de comunicação com a comunidade e recentemente postou um vídeo dela dizendo que ainda está viva.

Todo mundo está preocupado com ela porque ela está muito deprimida Britney Spears por dentro

“Eu não morri pessoal, estou aqui. Estou vivo. Estou muito vivo e bem e tenho meu pelo aqui, vejam, estou me sentindo.” Ela legendou o vídeo.

Britney Spears diz a todos que está bem

O informante do círculo interno de Britney Spears compartilhou que “todo mundo está preocupado com ela porque ela está muito deprimida”. Eles mencionam que ela se tornou uma introvertida completa, ao contrário de como ela normalmente era.

De acordo com Radar, ex-Kevin Federline suspendeu as visitas de seus filhos compartilhados “O problema é que ela está muito triste porque seus filhos não a verão, ela se sente mal com isso, é um grande buraco em seu coração”, disse a fonte. “Ela é mãe de dois meninos e nunca os vê, acho que qualquer mãe ficaria com o coração partido por isso.”

A fonte também afirmou que “A intervenção estava atrasada“, disse o insider.”Ela é um perigo para si mesma e para aqueles ao seu redor … Graças a Deus, alguém finalmente tomou algumas medidas para fazer algo a respeito.”