Brittany Mahomes lida com as groupies de Patrick e o discurso de ódio de uma maneira elegante

Ta nova superestrela da NFL é Patrick Mahomeszagueiro do campeão Kansas City Chiefs que se tornou, segundo alguns, Tom Bradyé o herdeiro. Essa fama traz consigo a admiração de milhões de fãs que querem mostrar-lhe o seu carinho de várias formas, mas também o ódio ou as agressões que as pessoas mais próximas podem sofrer.

Um deles é sua esposa, Bretanha Mathewsempresária fitness e mãe de dois filhos, que teve que aprender a lidar com a fama do marido e com milhares de torcedores que a insultam simplesmente por ter conquistado o coração do QB.

Em entrevista recente, Brittany revelou como lida com as groupies que mandam mensagens diretas e picantes para o marido, assim como as mensagens de ódio que recebe em suas redes sociais ou que a chamam de “feia”.

Foda-se os inimigos, você vai garota!#Pessoas Amo Patrick Mahomes. Eles odeiam sua esposa, Brittany. https://t.co/rwiduJ6nIG via @stephemcneal ? Jerry Grilly (@ImnotyourMomma) 14 de fevereiro de 2023

Ela aceita que não tem sido fácil lidar com

“Eu tive que mudar meu número de telefone porque as pessoas estavam me mandando mensagens de texto e me assediando e dizendo todas essas coisas ruins e odiosas. Mas é difícil porque eu tenho sentimentos como eles”, disse ela.

“Quando eles dizem coisas como eu sou feio e Patrick poderia ter alguém melhor do que eu, eles não têm ideia do que estão dizendo.”

Quanto às groupies, ela disse: “Eu tento não me preocupar com isso ou me envolver. Obviamente, seus DMs eu sempre apago e nem me preocupo em olhar para elas porque são garotas muito chatas.”

Mas Brittany sabe que isso faz parte da fama e ela não pode deixar isso afetá-la.

“Sempre será uma preocupação para qualquer garota que está namorando um namorado da NFL … mas você só precisa saber que eles estão lá apenas para isso e você não pode deixar isso te afetar”, afirmou ela.

“É muito difícil. Mesmo quando saímos, as meninas vêm até mim e pedem para tirar fotos com ele e eu apenas olho para o outro lado e deixo acontecer. Essa é a coisa saudável a se fazer”, concluiu.