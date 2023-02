Brittney Griner ausente do acampamento dos EUA, mas mantendo contato

Brittney Griner mandou uma mensagem para sua boa amiga Diana Taurasi Na terça -feira de manhã, perguntando como estava indo o campo de treinamento de basquete dos EUA.

Griner estava de volta ao Arizona, optando por pular o acampamento em Minnesota para poder ficar com sua esposa e se recuperar de seu tempo em uma prisão russa. Ela voltou aos Estados Unidos em dezembro, após uma dramática troca de prisioneiros.

“Ela quer fazer parte disso como ninguém mais”, disse Taurasi. “Então, ela chegará lá eventualmente. Ela encontrará seu pé.”

Taurasi disse que os dois conversam regularmente agora que Griner está em casa em Phoenix. Eles se exercitam juntos, bem como conversam e trocam mensagens de texto com frequência.

“Estamos na quadra juntos malhando. Sentamos e conversamos por horas”, disse Taurasi. “It’s been really nice to reconnect. It’s good to see her smile. Good to give her a hug. Know she was alive and still had the ability to be thankful and happy.”

Griner disse que jogará pelo Phoenix novamente nesta temporada

Houve um momento durante a provação de 10 meses de Griner na Rússia em que Taurasi, de 40 anos, não tinha certeza se veria sua amiga novamente.

“Every single day we suffered and hoped she’d be back and not until I saw her, did I really believe it. And just to see her smile, just to see her free, was really emotional for everyone,” Taurasi said. “And we knew, at the same time, the minute she got into that plane and we got to Phoenix, there was going to be a whole new set of challenges, a whole new reality, a whole new way of living life for BG. “

Griner disse que jogará por Phoenix novamente nesta temporada, embora ainda seja uma agente livre não assinada. Ela não falou sobre seu futuro internacional e potencialmente jogando pelos EUA nas Olimpíadas no próximo ano em Paris. Ela já ajudou os EUA a ganhar duas medalhas de ouro nas Olimpíadas.

A treinadora de basquete dos EUA, Cheryl Reeve, disse na segunda -feira que ainda não conversou com Griner, mas a organização deixou claro que poderia levar o tempo todo que precisava decidir se queria jogar pelos EUA novamente.

“Sentimos sua falta e, quando ela estiver pronta, a receberemos de volta”, disse Reeve.