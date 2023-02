Brittney Griner e sua significativa redução salarial para retornar à WNBA com o Mercury

EUnão é segredo para quem não segue WNBA atividade no dia a dia que as novidades do ano foram Britney Griner’s contrato para retornar para mais uma temporada com o Phoenix Mercury. A história deste controverso jogador de basquete escreveu um grande capítulo esta semana.

No entanto, agora se sabe como o salário de BG foi modificado após uma temporada de ausência devido a ela prisão na Rússia após sua prisão no Aeroporto Internacional de Moscou em fevereiro de 2022 pelo crime de posse ilegal de drogas (que eram recreativas).

TV russa divulga imagens de Brittney Griner na prisão

Quanto Brittney Griner ganhará em seu retorno à WNBA?

De acordo com um relatório do Business Insider, Griner assinou por um ano e $ 165.100o que representa uma redução salarial de cerca de 32% em comparação com o que ela ganhava antes de sua detenção.

Na última terça-feira, após a assinatura do referido contrato, a Mercury divulgou um comunicado oficial dando as boas-vindas ao duas vezes medalhista de ouro olímpico com os Estados Unidos.

A troca de prisioneiros de Brittney Griner por Viktor Bout foi capturada em vídeoTACC

“É um grande dia para todos nós anunciar que Brittney Griner assinou oficialmente para jogar pelo Mercury em 2023”, disse o gerente geral da Mercury. Jim Pitman disse. “Sentimos falta de BG todos os dias em que ela se foi e, embora o basquete não fosse nossa principal preocupação, sua presença na quadra, em nosso vestiário, em nossa organização e em nossa comunidade fez muita falta. Continuaremos a usar os recursos de nossa organização para apoiá-la, dentro e fora da quadra, e estamos emocionados por ela voltar ao basquete, que ela tanto ama. Esta é uma assinatura especial e hoje é um dia especial para todos nós.”

A última temporada de Brittney Griner na WNBA

Em sua última temporada com o Mercury, Griner foi uma das principais jogadoras que levaram o time às finais da WNBA, que acabaram perdendo para o Céu de Chicago.