Brittney Griner retorna à WNBA e assina contrato de um ano com Phoenix Mercury

Adepois de quase um ano preso na Rússia, Brittney Griner retornará à WNBA e o fará com seu antigo time, o Fênix Mercúrio.

As duas partes chegaram a um acordo para assinar um acordo de uma temporada. ‘Her Hoop Stats’ deu a notícia no sábado, com a ESPN confirmando Grinerretorno de.

Grinerque vai faturar 165.100 dólares, volta ao ramo onde atuou de 2013 a 2021. A oito vezes All-Star conseguiu o título da WNBA com Fénix lá em 2014.

Preso em fevereiro de 2022 em um aeroporto russo, Griner foi condenado em agosto a nove anos de prisão por porte de drogas e contrabando depois de ser detido por funcionários da alfândega por portar dois cartuchos de óleo de cannabis.

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram em dezembro que chegaram a um acordo com a Rússia para liberar Griner em troca de traficante de armas Viktor Bout.

“É tão bom estar em casa! Os últimos 10 meses foram uma batalha a cada passo”, escreveu ela no Instagram em dezembro.

“Eu cavei fundo para manter minha fé e foi o amor de muitos de vocês que me ajudou a seguir em frente. Do fundo do meu coração, obrigado a todos por sua ajuda.

“Também quero deixar uma coisa bem clara: pretendo jogar basquete pela WNBA Fênix Mercúrio nesta temporada e, ao fazê-lo, espero poder dizer ‘obrigado’ a todos vocês que defenderam, escreveram e postaram para mim pessoalmente em breve.”

Em sua última temporada em Fénix em 2021, sua equipe chegou às finais da WNBA, onde perdeu para Céu de Chicago.