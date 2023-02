Brock Purdy: O popular teste da NFL que o coloca ao lado de Patrick Mahomes, Drew Brees e Josh Allen

Tjogador selecionado com a última escolha do Draft da NFL é apelidado de “Sr. Irrelevante”, e este ano, o São Francisco 49ers quarterback do estado de Iowa selecionado Brock Purdycom quase ninguém esperando que ele tivesse a temporada de estreia que teve, na verdade, muitos duvidaram que ele fosse entrar para a lista de 53 jogadores, muito menos fazer qualquer pressão ou levar o time ao Jogo do campeonato da NFC.

Resultados do teste de cognição S2 de Brock Purdy

Embora quase ninguém pensasse que Brock Purdy teria um começo sensacional em sua carreira na NFL, graças ao The Athletic agora sabemos que houve um teste da NFL que previu que ele teria sucesso na liga.

O teste S2 Cognition foi projetado para saber a rapidez com que os atletas processam as informações, com a pontuação de Purdy durante a entressafra passada em meados dos anos 90, resultados semelhantes aos de zagueiros como Patrick Mahomes, Drew Brees e Josh Allen.

Este teste ajuda as equipes a prever a classificação de passador que um quarterback terá ao longo de sua carreira e se terá sucesso ou não na NFL como titular.

Brandon Ally, um dos co-fundadores do teste S2 Cognition diz que o jogo na NFL nunca será rápido demais para Brock Purdy.

“Acho que ele nunca terá problemas para se ajustar.”