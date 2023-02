Brock Purdy passará por cirurgia, seis meses de recuperação, estará pronto para o training camp

Tele São Francisco 49ers‘ A situação de zagueiro inicial permanece uma questão incerta, apesar da forte exibição do time na temporada 2022 da NFL, na qual pelo segundo ano consecutivo eles ficaram aquém do NFC Championship Game, desta vez sendo derrotados pelo Philadelphia Eagles.

No início da temporada, quem ocupava essa posição era Trey Lanceque era o projeto original para ser o titular indiscutível dos cinco vezes campeões do Super Bowl, no entanto, ele se machucou na semana 2 e seu lugar foi ocupado por Jimmy Garoppolo.

Como Brock Purdy se tornou o quarterback titular do 49ers?

Jimmy G, que não deveria estar com os 49ers em 2022, assumiu as rédeas, porém, seu destino era não permanecer nessa posição, pois na semana 13 ele se machucou contra o Miami Dolphins e então um novato desconhecido com o nome de Brock Purdy veio à tona.

Desde Purdy, Sr. irrelevante no último Draft foi nomeado quarterback titular, ele não perdeu um único jogo até o mencionado NFC Championship Game, quando rompeu um ligamento colateral no cotovelo direito e agora sabemos como será sua recuperação.

Plano de offseason de Brock Purdy

Purdy passará por cirurgia em 22 de fevereirode acordo com reportagem de Nick Wagoner, da ESPN, e estará em recuperação com duração de seis meses para estar pronto para os campos de treinamento e lutar com Lance pela titularidade em 2023, Garoppolo encerrou seu contrato e é um agente livre.

“A notícia positiva é que parece consistente que a abordagem certa é aquela que leva cerca de seis meses”, disse o gerente geral do 49ers. John Lynch disse. “Agora todo mundo também dirá que você nunca sabe até chegar lá. Todo cirurgião dirá isso a você em todas as cirurgias. Você sempre gosta de entrar para ver exatamente … Eles continuam trabalhando nesse processo, mas parecemos encorajados pelo prognóstico de que é assim que está.”