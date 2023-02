Brock Purdy vai adiar sua cirurgia de cotovelo pelo menos até março, ainda pode estar pronto para o campo de treinamento

Tele 49ers quarto de zagueiro tem sido um hospital nos últimos anos, com o titular do time acabando por não conseguir terminar a temporada devido a lesão, independentemente do nome estar no comando, como aconteceu com Jimmy Garoppolo, Trey Lance e até mesmo Brock Purdyseu terceiro quarterback que se tornou um NFL sensação, perdendo seu primeiro jogo como titular até o Campeonato NFC.

Purdy rasgou o cotovelo direito ligamento colateral ulnar ou UCL durante o São Francisco 49ers perda para o Philadelphia Eagles durante os playoffs e estava programado para passar por uma cirurgia esta semana, mas desde então foi anunciado que o quarterback decidiu adiar a operação depois de discutir o assunto com seu cirurgião ortopédico, dr Keith Mestres.

Tom Pelissero, da NFL Network, disse que ambas as partes concordaram que será em Purdy’s O melhor interesse é atrasar a cirurgia para permitir que o inchaço no cotovelo diminua, o que permitirá que ele tenha uma amplitude total de movimento, com eles se reunindo novamente em março para avaliar um novo cronograma.

Brock Purdy ainda pode estar pronto para o training camp

Originalmente, Brock Purdy estava programado para ficar afastado por seis meses, com o zagueiro podendo voltar a jogar futebol cerca de três meses após a cirurgia, com o cronograma permitindo que ele entrasse em campo ao lado de seus companheiros no início do campo de treinamento em julho.

Tom Pelissero também está relatando que o cronograma para seu retorno parece intocado, mas tudo dependerá de como Purdy’s lesão e recuperação evoluem nesta offseason.

O São Francisco 49ers terá suas duas principais opções como zagueiro voltando de lesões que terminaram a temporada em Trey Lance e Brock Purdy.

Quem eventualmente será nomeado titular por Kyle Shanahan? Só o tempo irá dizer.