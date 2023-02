Brooklyn Beckham revela a última de suas mais de 20 tatuagens da esposa Nicola Peltz em meio a processo de casamento

EUuma entrevista recente com Erin Lim Rhodes no “The Rundown” do E!, ex-astro do futebol David Beckhamfilho de Brooklyn Beckham exibiu sua última tatuagem, um retrato de sua esposa Nicola Peltz em seu braço direito.

Brooklyn, 23 anos, revelou que agora tem 20 tatuagens dedicadas à esposa e disse: “Estou meio coberto de coisas para ela. Elas são muito viciantes, especialmente quando você ama alguém. Você só quer se cobrir por inteiro .”

Victoria Beckham compartilha momento adorável com a família, incluindo Brooklyn e Nicola Peltz

No entanto, esta nova tatuagem vem em meio a um período complicado para o casal, já que um processo foi recentemente tornado público expondo os problemas por trás de seu casamento em abril de 2022.

Brooklyn e Nicola estão enfrentando um processo de seus planejadores de casamento

organizadores de casamento Nicole Braghin e Arianna Grijalba rebateu o pai bilionário de Nicola, Nelson Peltze mensagens de texto explosivas e detalhes confusos sobre o evento de $ 3 milhões foram revelados.

Em uma publicação de Página Seisos dois revelaram que Nelson Peltz – pai de Nicola – quase cancelou o casamento, chamando-o de “show st”, e que a mãe dela, Claudia Peltztentou esconder o alto custo do casamento do marido com a ajuda de planejadores.

Também é alegado que Nicola não queria o Brooklyn envolvido no processo de planejamento e que os planejadores tentaram esconder os contratempos dos novos sogros de Nicola, David e Victoria Beckhamna tentativa de não piorar o relacionamento já complicado.

Eventualmente, a família Peltz contratou Michelle Rago para organizar o casamento em Palm Beach, Flórida, e o casal conseguiu se casar. Enquanto isso, Brooklyn parece ter demonstrado seu amor por Nicola de forma permanente com sua última tatuagem, que se tornou uma notícia viral circulando nas redes sociais entre seus milhares de fãs.