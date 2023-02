‘Brooks Koepka tem remorso do comprador’: Escritor afirma que o jogador de golfe se arrepende de sua decisão de deixar o PGA Tour

Brooks Koepka é um dos melhores golfistas do mundo, e certamente o Circuito PGA sente sua falta desde que decidiu partir para o recém-lançado VIDA Golfe league, uma turnê apoiada pela Arábia Saudita que atraiu alguns dos melhores jogadores do planeta graças aos suculentos contratos milionários que eles oferecem para deixar o PGAlevando-os a suspendê-lo de todos os eventos organizados pela turnê americana.

Relatório afirma que Brooks Koepka tem ‘remorso do comprador’

Alan Shipnuckescreveu para “O coletivo Fire Pit” site que lhe disseram que Brooks Koepka pode estar arrependido de sua decisão de ingressar VIDA Golfecomo ele sabe, parece estar apenas olhando para os maiores torneios de golfe.

“Estou ouvindo muitos rumores de que Brooks Koepka tem remorso do comprador. O cara tem um dos maiores egos do golfe e, como o PGA Tour cria um burburinho cada vez maior com seus eventos elevados e até mesmo o TGL sancionado pelo estado, Koepka tem que sentir que está do lado de fora, olhando para dentro”, expressou Shipnuck.

Este relato pode parecer mais uma conjectura, mas Koepka aceita que seu torneio favorito no mundo é o Phoenix Open do PGA Tourcomo mencionou em “Full Swing” da Netflix.

Brooks Koepka teve oito vitórias durante sua passagem pelo Circuito PGAcom os anos de 2017 e 2018 US Open, assim como 2018 e 2019 Campeonato da PGA estando entre suas vitórias de destaque.