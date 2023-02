Bruce Arians, ex-Bucs HC diz que time está pronto para lutar com Kyle Trask como zagueiro

Tele Tampa Bay Buccaneers enfrentam a difícil tarefa de encontrar um novo quarterback titular após a aposentadoria de Tom Brady. Embora eles possam resolver esse problema no próximo Draft da NFL ou via agência gratuita, o ex-técnico dos Buccaneers e atual consultor sênior, Bruce Arianos, acredita que Kyle Trask pode ser a solução para o dilema do quarterback.

Durante uma aparição recente em “O Rico Show de Eisen”, Arianos expressaram confiança nas habilidades de Trask. “Acho que estamos em boas mãos com Kyle Trask”, afirmou Arians. “Eu amo Kyle, ele está lá há dois anos… Blaine Gabbert foi um grande mentor para ele. Mas, assim como há três anos, você precisa procurar o que está atrás da porta nº 2. Três anos atrás, nunca imaginaríamos que Tom Brady estava atrás da porta nº 2. Então você faz sua pesquisa, faz todo o dever de casa , e então você decide o que é melhor para você. Mas agora, estou muito confortável se Kyle é o nosso cara.”

Eles não podem se dar ao luxo de contratar um veterano QB

Embora os Buccaneers possam explorar outras opções, sua situação de teto salarial dificultaria a contratação de um quarterback veterano. Atualmente, a equipe está com $ 55,6 milhões acima do teto salarial, que é o pior da liga. Como Trask ainda está em seu contrato de novato, ele apresenta uma opção mais econômica para a equipe.

Trask foi selecionado na segunda rodada do Draft da NFL de 2021 fora do Universidade da Flórida. Ele passou as duas últimas temporadas aprendendo com Brady e Gabbert e, embora só tenha entrado em ação na semana 18 da última temporada, os arianos estão impressionados com seu potencial.

Parece que Kyle Trask finalmente terá sua chance na NFL pic.twitter.com/6PuJmNEjUa ? Florida Gators (@gatorsszn) 23 de fevereiro de 2023

“Ele tem todo o tamanho, tem o braço, tem a estatura do que gostamos”, disseram os arianos sobre Trask. “E ele é móvel. Agora, ele não é um queimador, mas é móvel o suficiente para fazer algumas coisas… ele pode fazer muitas coisas que nos ajudam a vencer, especialmente com os jogadores ao seu redor.”

Embora os Buccaneers provavelmente explorem outras opções, o potencial de Trask pode torná-lo uma opção legítima para começar na primeira temporada da franquia pós-Brady. Como os arianos disseram: “Olhando para todos os jovens zagueiros de hoje, ele não tem 4,5 [-second] Jalen Hurts-tipo de caramas ele pode fazer muitas coisas que nos ajudam a vencer.”

A equipe precisará fazer sua devida diligência durante a agência livre e o draft, mas se Trask continuar impressionando, ele pode ser a resposta para as necessidades de zagueiro da equipe.