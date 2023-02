Bryan Kohberger pode morrer por pelotão de fuzilamento se o legislador de Idaho fizer o que quer

Bryan Kohberger – o suposto assassino quádruplo de Idaho – pode morrer à bala se for condenado … isto é, supondo que um legislador local possa fazer com que um novo projeto de lei seja aprovado.

Rep. Bruce Skaug um deputado estadual republicano, apresentou legislação na semana passada na Casa de Idaho – pedindo pelotões de fuzilamento para serem restabelecidos como meio de execução… Em outras palavras, se você não pode atirar neles… atire neles. Essa é literalmente a essência do projeto de lei.

De fato, a linguagem é clara como o dia – a injeção letal deve ser a opção nº 1 se estiver na mesa, mas se for determinado pelo DOC de Idaho que as drogas necessárias para matar alguém por via intravenosa não estão ao alcance de um questão de 5 dias após a sentença de morte ser emitida … não deve haver demora em optar por um pelotão de fuzilamento para fazer o trabalho.