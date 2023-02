Bulls ‘pré-candidato’ para conseguir Russell Westbrook, cuja contribuição final do Lakers não será esquecida

Tele búfalos de Chicago são relatados “pré-candidatos” para conquistar ex- Los Angeles Lakers guarda Russel Westbrook no NBA mercado de aquisição, de acordo com Adrian Wojnarowski de ESPN.

Westbrook, 34, poderia se reunir com o ex-técnico Bill Donovanque sempre elogiou seu ex-aluno.

LeBron James pratica o skyhook de Kareem Abdul-Jabbar enquanto ele assume o recorde de todos os tempos@michaelcorvoNBA

Donovan, 57, treinou Westbrook por quatro das cinco temporadas da guarda com o trovão da cidade de oklahomaincluindo seu MVP ano na temporada 2016-17.

“Um time que você precisa observar e será o favorito é o Chicago Bulls”, disse Woj em NBA hoje. “Billy Donovan, seu treinador principal, certamente treinou Westbrook em Oklahoma City. E vá mais longe em seu banco – Mo bochechas, Josh Longstaff.

“Há uma equipe de ex-assistentes do OKC que tiveram bons relacionamentos e trabalharam bem com Westbrook. Com os Bulls, você certamente pode ver como ele se encaixa apenas trazendo um pouco de energia e fogo para o banco do time.”

A última contribuição de Russell Westbrook para o Lakers

Embora o mandato de Brody com o Lakers tenha sido decepcionante e tenha chegado a um fim abrupto, os fãs do Roxo e Dourado será forçado a se lembrar dele.

A contribuição final de Westbrook para o Lake Show estava ajudando Lebron James em sua cesta para se tornar o líder de pontuação de todos os tempos em NBA história, superando Kareem Abdul-Jabbar.

Muito será dito sobre aquela noite, especialmente após a briga de Westbrook com o treinador principal. presunto darwin no intervalo, o que provavelmente foi a gota que quebrou as costas do camelo.

Westbrook também não parecia tão entusiasmado quanto seus outros companheiros de equipe quando James quebrou o recorde. Enquanto Anthony Davis explicou seu raciocínio para não demonstrar empolgação, fica claro que Westbrook já havia feito check-out.

Russell Westbrook pode optar por ficar em Los Angeles

Quando o Utah Jazz decidir enviar Westbrook para o mercado de aquisições, ele poderá escolher para onde ir entre três potenciais pretendentes.

Um reencontro com Donovan parece ideal para Brody, mas ele também pode ficar em Os anjos juntar-se a dois jogadores All-Star no Clippers‘ Kawhi Leonard e Paulo Jorge.

Treinador dos Clippers você Lou está precisando desesperadamente de um armador há algumas temporadas, então Westbrook pode ser a resposta.

A questão agora é se Westbrook ainda está disposto a aceitar um papel menor e um contracheque para seguir em frente com qualquer time que ele conseguir.