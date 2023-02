Bundesliga: Lothar Matthaus: Neuer não é mais aceitável como capitão do Bayern de Munique

Chile Bayern de Munique têm lutado para encontrar consistência desde Julian NagelsmannCom a chegada do zagueiro, as críticas de ex-jogadores ao atual elenco não ajudam a situação na Baviera.

Desta vez, é Lothar Matthaus batendo em Manuel Neuer depois que este último quebrou a perna após umas férias de esqui em dezembro.

Bayern de Munique sofreu um duro golpe, já que seu capitão não voltará a jogar nesta temporada.

“Manuel Neuer não é mais aceitável como Baviera capitão,” Matthaus disse Sky Sports.

“Ele esquiou negligentemente e agora está dando uma entrevista não autorizada na qual ataca veementemente o clube.”

Neuer criticou o clube pela demissão de Tapalovic

Matthaus deu ênfase especial ao fato de que Neuer está usando seu status de jogador-chave no vestiário para enfatizar que não concorda com a decisão do clube de demitir seu amigo e treinador de goleiros, Toni Tapalovic.

“É como ter meu coração arrancado”, disse o goleiro internacional da Alemanha.

O Bayern de Munique lenda não estava nada feliz com Neuercomentários de a seguir Tapalovicpartida de.

“Ninguém morreu, nenhuma criança está gravemente doente, é a separação de um funcionário de quem ele era muito próximo”, disse. Matthaus adicionado.

As lutas do Bayern de Munique

Tapalovica demissão de supostamente veio depois Nagelsmann descobriu que ele havia vazado mensagens privadas e internas do jogador.

Matthaus acredita que Neuer não deveria ter expressado publicamente sua opinião sobre o assunto enquanto Bayern de Munique estão lutando na Bundesliga, onde estão apenas um ponto acima Union Berlin depois vitória por 4 a 2 sobre o Wolfsburg.

“Não é por acaso que a Bundesliga agora é mais emocionante” Matthaus observado.

“[Robert] Lewandowski e Neuer não estão mais jogando para Baviera.

“O clube tem que dar um passo à frente, senão vai perder ainda mais força.

“Eles precisam de um atacante de classe mundial rapidamente, com todo o respeito Eric Maxim Choupo-Moting.”