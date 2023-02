Burger King oferece novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Burger King, fundada em 1954 nos Estados Unidos da América, é considerada uma das maiores redes de fast-food do mundo. Nesta data, a rede abriu novas vagas de emprego no Brasil. Confira, a seguir.

Burger King abre oportunidades de emprego no Brasil

A Burger King acredita que o bem mais valioso de qualquer companhia são as pessoas. Por isso, a companhia aposta em colaboradores que façam a diferença no atendimento, proporcionando uma ótima experiência durante a alimentação dos clientes.

Fundada em 1954 nos Estados Unidos, a companhia marca presença em vários lugares do mundo atualmente, sendo referência em fast-food. Nesta data, novas vagas foram divulgadas no Brasil. Confira, a seguir todas elas e em seguida descubra como se inscrever:

Coordenador (a) de Restaurante (Supervisão / Coordenação) – Montes Claros / MG: O profissional será responsável por todas as atividades da área. Para se candidatar, é necessário ter o ensino superior completo ou cursando e experiência;

Atendente de Restaurante (Auxiliar / Operacional) – Minas Gerais: Será responsável pelo atendimento aos clientes e outras atividades do cargo. O candidato deve ter segundo grau completo ou cursando, morar próximo ao local da vaga e disponibilidade de horário.

Veja também:Habibs tem novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Burger King, grande referência em redes de fast-food, abriu oportunidades de emprego pelo Brasil. Para fornecer a melhor experiência aos clientes, a companhia se preocupa em manter um ambiente de trabalho agradável para os colaboradores.

Nesta data, a rede abriu vagas para atendente e coordenador de restaurante no Brasil. Acesse o site 123empregos e veja mais informações sobre as oportunidades.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.