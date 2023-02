Byron Jones e o “custo lamentável” de jogar na NFL.

Pestabelecendo oito temporadas no NFL teve um preço alto para o canto do Miami Dolphins Byron Jonesque depois de perder a última por conta de uma lesão, deixou claro que agora não pode correr nem pular, em decorrência das lesões sofridas em sua carreira no campeonato de futebol americano mais seguido do mundo.

Por meio de mensagem em suas redes sociais, o golfinhos cornerback que começou sua carreira profissional no Dallas Cowboys, disse que o que fez nesses oito anos teve um custo lamentável para sua vida pessoal, algo que ele não soube prever e agora se arrepende.

“Muita coisa mudou em oito anos. Hoje não posso correr nem pular por causa das lesões que sofri no esporte. Não tome os comprimidos que eles lhes dão. Não tome as injeções que eles lhe dão. Se for absolutamente necessário, consulte um médico externo para saber as implicações a longo prazo”, escreveu ele em sua conta no Twitter.

O que Byron Jones escreveu no Twitter?

Na temporada recém-concluída, na qual o Kansas City Chiefs manteve o título da NFL após derrotar o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII, o corner não pôde entrar em ação após passar por uma cirurgia no tendão de Aquiles.

“Foi uma honra e um privilégio jogar na NFL, mas teve um custo infeliz que eu não previ. Na minha opinião, nenhum sucesso profissional ou ganho financeiro vale a dor crônica e as incapacidades evitáveis. Boa sorte para a classe de draft de 2023.”

O homem de 30 anos não conseguiu se recuperar após a cirurgia. Ele veio para a NFL na primeira rodada do 2015 Rascunho e em 2020 assinou um contrato de $ 82 milhões por 5 anos com os Dolphins.