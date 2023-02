C6 Bank divulga EXCELENTE novidade para seus clientes; Veja qual!

O C6 Bank criou a seu próprio programa de recompensa de pontos, chamada “Átomos”. Agora, os clientes da fintech podem comprar e utilizar essa pontuação. Em setembro do ano passado, a instituição financeira já havia realizado mudanças no programa de pontos Átomos, adicionando uma cláusula que permitia a compra de pontos, mais uma novidade aos usuários da fintech.

Na ocasião, o C6 Bank enviou um e-mail para seus clientes, informando que o regulamento do Programa Átomos havia sido atualizado em 09/09/2022. No documento, foi adicionada a cláusula 4.5, que dispõe sobre a compra de pontos. No entanto, na época ainda não existia a possibilidade de realizar a compra dos pontos de fato.

Sendo assim, meses após a mudança no regulamento o C6 Bank finalmente liberou a opção de comprar “Átomos” através do aplicativo de celular. Dessa forma, agora é possível comprar lotes de 500, 1.000, 5.000 e 10.000 pontos a um CPM (custo a cada mil pontos) mínimo de R$ 40,00.

Além disso, a compra de pontos do C6 Bank também pode ser realizada de forma parcelada, em até 3 vezes sem juros, ou até 12 vezes com juros. O prazo de crédito é de até 5 dias após a confirmação da compra.

Como comprar os pontos do C6 Bank

Confira a seguir o passo a passo de como realizar a compra dos pontos Átomos:

Primeiro, abra o aplicativo do C6 Bank pelo celular, disponível para Android e iOS ;

e ; Na página inicial, selecione a opção “Todos”;

Em seguida, após entrar na seção “Benefícios para você”, clique em “Átomos e Cashback”;

Agora, selecione a opção “Trocar pontos”;

Feito isso, aparecerá na tela um banner informando sobre a novidade. Sendo assim, para adquirir os pontos basta clicar nele e, por fim, será redirecionado para a página da compra.

Como já dito, o C6 Bank disponibiliza pacotes de 500, 1.000, 5.000 e 10.000 pontos a um CPM [custo a cada mil pontos] mínimo de R$ 40,00, com opção de parcelamento em até 3 vezes sem juros, ou em até 12 vezes com juros.

Além disso, é sempre importante ler com atenção o regulamento antes de contratar qualquer serviço de instituições financeiras, para evitar transtornos futuros por falta de conhecimento.

Mais informações

De acordo com o regulamento sobre a compra de pontos Átomos, o C6 Bank pode limitar a quantidade de compra por mês. Os pontos comprados são creditados em até 5 dias após a confirmação da transação, e vão para a conta do titular do programa Átomos.

Dessa forma, não é possível mandar os pontos para outra conta do banco. Além disso, o pagamento dos pontos deve ser feito através do cartão de crédito, e após sua confirmação a compra não poderá ser cancelada.

Por fim, o C6 Bank também poderá modificar, suspender ou até mesmo cancelar os pontos Átomos, assim como poderá alterar o valor dos pontos sem aviso prévio. Dessa forma, é importante ficar atento aos valores e novidades sobre o programa.